【12月新剧整理】多部浪漫喜剧＋各种新鲜组合：池昌旭＆金智媛、车银优＆文佳煐、申惠善＆金正贤、金明洙＆权娜拉

《九尾狐传》、《Start-Up》都将在下周播出结局，接下来12月也有很多新剧要播出，包含浪漫喜剧、漫改剧、职场剧各种题材，加上各种新鲜阵容，就跟小编一起来看看12月的追剧清单啦！

＊KBS水木剧《出轨的话就死定了》：12月2日播出



曹如晶、高俊、金永大、妍雨主演，讲述离婚专业律师「韩宇成」与犯罪小说家「姜汝珠」签订婚约以及「放弃身体契约书」，若出轨的话身体所有权将自动转让给妻子的浪漫喜剧故事。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！



＊Kakao TV《都市男女的爱情法》：12月8日播出



池昌旭、金智媛、金玟锡、苏珠妍、柳京洙主演，讲述在忙碌的城市中为了生存而奋斗的年轻人的真实恋爱故事，第一个故事以「我的爱相机小偷」爲副标题拉开序幕。



＊tvN水木剧《女神降临》：12月9日播出



文佳煐、车银优、黄仁烨主演，改编自同名网路漫画，讲述一个平凡少女任朱静，靠化妆变成女神，和两位男主角李修豪、韩书竣之间的故事。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！



＊JTBC金土剧《Hush》：12月11日播出



黄晸玟、润娥主演，讲述比起笔杆更常握住的是撞球杆的古人物老记者「韩俊赫」，以及为了糊口而的生计型实习记者「李智秀」，两人共同描绘著领月薪的上班族记者的故事。



＊tvN周末剧《哲仁王后》：12月12日播出



申惠善、金正贤、裴宗玉、金太佑主演，讲述生活在现代的青瓦台主厨张奉焕，灵魂穿越到朝鲜中殿金昭荣的体内后发生的爆笑故事。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！



＊JTBC水木剧《Run On》：12月16日播出



任时完、申世景、秀英、姜泰伍主演，讲述即使使用同一个语言却还是难以沟通的时代，生活在不同世界的人们使用各自的语言沟通和建立关系，向著爱情「Run On」的浪漫爱情故事。



＊Netflix《Sweet Home》：12月18日播出



宋江、李阵郁、李是英、李到晛主演，改编自同名漫画，讲述在父母双亡后成为蛰居族的车贤洙，在公寓出现怪物后与邻居们并肩作战的故事。



＊KBS月火剧《暗行御史：朝鲜秘密搜查官》：12月21日播出



金明洙、权娜拉、李泰焕、赵秀敏、李伊庚主演，讲述朝鲜时代王室秘密搜查官「暗行御史」将惩治恶政、铲除贪污腐败的喜剧悬疑搜查剧。



＊网剧韩版《致我们单纯的小美好》：12月28日播出



金曜汉、苏珠妍、吕会铉主演，讲述开朗活泼的女高中生和她单恋了17年的邻居好友的故事，将会在Netflix同步播出。





（图：各剧剧照）

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