AAA獲獎肯定新人演員安恩珍：從《機智醫生生活》到《境遇之數》戲路再拓寬！

11月28日已播畢的JTBC電視劇《境遇之數》，其中演員安恩珍飾演一位現實主義者，雖然有著感情穩定的愛情長跑男朋友，卻因雙方的家庭背景及經濟狀態差異而遲遲無法走入婚姻，自然的演技表現出基層小上班族處於貧困家庭的角色，再度受到肯定。

劇情中她所飾演的金英熙，同時面對弟弟需要金援、母親罹癌的困境，面對心愛的男友向她求婚，不但沒有勇氣接受，更是選擇了與對方分手，因為擔心自己成為男友的包袱，於是忍痛離開這段戀情。當時令許多觀眾們也為他們兩人一起心碎，幸好最後男友依舊多次挽回再度求婚，兩人才終於找回幸福。





安恩珍的寫實派自然演技相當吸睛，在前一部作品《機智醫生生活》中她也飾演可愛的婦產科醫師秋敏荷，總是觀察著金大明所飾演的梁碩亨醫師，也漸漸喜歡上他。《機智醫生生活》自然的演技也讓她得到了日前公開的AAA頒獎典禮中的「Focus獎」。





從2018年演出電視劇《Life》至今，演員安恩珍演出了許多戲劇作品，同樣也是音樂劇出身的她，就像田美都一樣擁有自然演技，獨特的可愛風格更是有觀眾緣，在《成為王的男人》《附身》《他人即地獄》《檢察官內傳》《機智醫生生活》等等都有精湛演出，也是廣告界的代言寵兒，期待《機智醫生生活》第二季中的她囉！





照片：JTBC、tvN、安恩珍ig

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞