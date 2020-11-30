AAA获奖肯定新人演员安恩珍：从《机智医生生活》到《境遇之数》戏路再拓宽！

11月28日已播毕的JTBC电视剧《境遇之数》，其中演员安恩珍饰演一位现实主义者，虽然有著感情稳定的爱情长跑男朋友，却因双方的家庭背景及经济状态差异而迟迟无法走入婚姻，自然的演技表现出基层小上班族处於贫困家庭的角色，再度受到肯定。

剧情中她所饰演的金英熙，同时面对弟弟需要金援、母亲罹癌的困境，面对心爱的男友向她求婚，不但没有勇气接受，更是选择了与对方分手，因为担心自己成为男友的包袱，於是忍痛离开这段恋情。当时令许多观众们也为他们两人一起心碎，幸好最后男友依旧多次挽回再度求婚，两人才终於找回幸福。





安恩珍的写实派自然演技相当吸睛，在前一部作品《机智医生生活》中她也饰演可爱的妇产科医师秋敏荷，总是观察著金大明所饰演的梁硕亨医师，也渐渐喜欢上他。《机智医生生活》自然的演技也让她得到了日前公开的AAA颁奖典礼中的「Focus奖」。





从2018年演出电视剧《Life》至今，演员安恩珍演出了许多戏剧作品，同样也是音乐剧出身的她，就像田美都一样拥有自然演技，独特的可爱风格更是有观众缘，在《成为王的男人》《附身》《他人即地狱》《检察官内传》《机智医生生活》等等都有精湛演出，也是广告界的代言宠儿，期待《机智医生生活》第二季中的她罗！





照片：JTBC、tvN、安恩珍ig

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