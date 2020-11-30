《意外發現的一天》的義氣！為了支持導演新作，金惠奫、李宰旭、李泰利將特別出演《女神降臨》

今日（30日），tvN方面相關人士透露：「金惠奫、李宰旭、李泰利將特別出演《女神降臨》，最近已經完成了拍攝，請通過節目確認他們的角色。」

金惠奫、李宰旭、李泰利在去年和金尚葉導演合作過《意外發現的一天》，為了支持導演的下一部作品，因此特別出演《女神降臨》，電視劇結束後還延續下來的義氣，也讓人倍感溫暖。



tvN新水木劇《女神降臨》由文佳煐、車銀優、黃仁燁、朴柔娜主演。改編自同名網路漫畫，講述平凡少女任朱靜，靠化妝變成女神，和兩位男主角李修豪、韓書竣之間的故事，是一部浪漫喜劇。將在12月9日晚上10點30分首播。



另外，金惠奫、李宰旭、李泰利在《意外發現的一天》結束後，各自活躍著演技活動。金惠奫日前特別出演《青春紀錄》、《LIVE ON》，接下來也將出演JTBC新劇《雪滴花》，李宰旭和李泰利也分別通過《Do Do Sol Sol La La Sol》《九尾狐傳》和觀眾見面。





（圖：MBC《意外發現的一天》、tvN《女神降臨》＆《九尾狐傳》、KBS《Do Do Sol Sol La La Sol》、JTBC《LIVE ON》、藝人SNS）

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