《請回答1988》崔勝元白血病康復出院，擺出超人姿勢報平安

真是太好了ㅠㅠ 希望崔勝元繼續健健康康拍戲！

幾天前‎演員崔勝元（另譯：崔盛元）驚傳白血病復發，但昨(25)日崔勝元向大家報平安，表示已康復出院。

崔勝元透過經紀公司Byeol-Oreum Entertainment寫下：「大家好，我是演員崔勝元。首先，真心感謝擔心我的人。聽說很多人聯繫了公司，非常感謝。在接受治療的過程中，雖然有過緊急情況，而且無法判斷進展，所以讓家人擔心，但是今天健康出院回家了。我有了幾個任務需要我完成，以後會以更健康的樣貌傳達最新狀況。屆時請（各位）小心別感冒、保持健康。」更附上了幾張照片表達健康與活力。



在崔勝元帶來新作前，經紀公司也特別撰文帶大家回顧崔勝元的戲劇作品，除了最為人所知的《請回答1988》，還有《精神病患者日記》、《絕對達令》、《Big Issue》、《我的ID是江男美人》、《我們遇見的奇蹟》與《魔女寶鑑》。



不過，經紀公司漏掉了《機智牢房生活》啦！



最後附上崔勝元在《請回答1988》深情演唱片段，他可是音樂劇演員出身呢！期待崔演員新作品！



（圖：Byeol-Oreum Entertainment）

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