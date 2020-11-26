《请回答1988》崔胜元白血病康复出院，摆出超人姿势报平安

真是太好了ㅠㅠ 希望崔胜元继续健健康康拍戏！

几天前‎演员崔胜元（另译：崔盛元）惊传白血病复发，但昨(25)日崔胜元向大家报平安，表示已康复出院。

崔胜元透过经纪公司Byeol-Oreum Entertainment写下：「大家好，我是演员崔胜元。首先，真心感谢担心我的人。听说很多人联系了公司，非常感谢。在接受治疗的过程中，虽然有过紧急情况，而且无法判断进展，所以让家人担心，但是今天健康出院回家了。我有了几个任务需要我完成，以后会以更健康的样貌传达最新状况。届时请（各位）小心别感冒、保持健康。」更附上了几张照片表达健康与活力。



在崔胜元带来新作前，经纪公司也特别撰文带大家回顾崔胜元的戏剧作品，除了最为人所知的《请回答1988》，还有《精神病患者日记》、《绝对达令》、《Big Issue》、《我的ID是江男美人》、《我们遇见的奇迹》与《魔女宝鉴》。



不过，经纪公司漏掉了《机智牢房生活》啦！



最后附上崔胜元在《请回答1988》深情演唱片段，他可是音乐剧演员出身呢！期待崔演员新作品！



（图：Byeol-Oreum Entertainment）

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