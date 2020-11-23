《請回答1988》「餘暉」崔勝元白血病復發，粉絲喊話：一定要早日康復！

曾在韓劇《請回答1988》中飾演成餘暉的演員崔勝元白血病復發，再次接受治療。

劇中，餘暉是女主成德善（惠利 飾）的弟弟，因為是老么弟弟，所以經常被兩個姐姐的欺負，夾在德善與寶拉（劉慧英 飾）之間受氣。 每次只要看到餘暉，就會情不自禁想起那句「我知道雙門洞的所有秘密，但是我不敢說....」的台詞。



2016年崔勝元在拍攝《魔女寶鑒》時突患急性白血病，繼而中斷一切活動住院治療，並於同年12月痊癒，第二年復出繼續拍戲。不過如今，突然傳出他舊病復發的消息，不禁令粉絲替他擔憂。 經紀公司回應稱，崔勝元的實際情況並不像媒體報導所說的那般嚴重，目前也已經接受了最後一次移植手術，身體正在恢復中。 最後經紀公司表示崔勝元目前需要良好的心理狀態去接受治療，希望大家不要過於焦慮，也請大家不要使用刺激性詞彙報導此事或直接去醫院採訪，會讓他壓力過大不利於康復。

《請回答1988》的廣大劇迷和崔勝元的粉絲也紛紛喊話「餘暉」，希望雙門洞「最好欺負」的男孩子餘暉一定要早日康復，期待元氣滿滿回歸！

「圖：《請回答1988》」

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