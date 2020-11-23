《请回答1988》「余晖」崔胜元白血病复发，粉丝喊话：一定要早日康复！

曾在韩剧《请回答1988》中饰演成余晖的演员崔胜元白血病复发，再次接受治疗。

剧中，余晖是女主成德善（惠利 饰）的弟弟，因为是老么弟弟，所以经常被两个姐姐的欺负，夹在德善与宝拉（刘慧英 饰）之间受气。 每次只要看到余晖，就会情不自禁想起那句「我知道双门洞的所有秘密，但是我不敢说....」的台词。



2016年崔胜元在拍摄《魔女宝鉴》时突患急性白血病，继而中断一切活动住院治疗，并於同年12月痊愈，第二年复出继续拍戏。不过如今，突然传出他旧病复发的消息，不禁令粉丝替他担忧。 经纪公司回应称，崔胜元的实际情况并不像媒体报导所说的那般严重，目前也已经接受了最后一次移植手术，身体正在恢复中。 最后经纪公司表示崔胜元目前需要良好的心理状态去接受治疗，希望大家不要过於焦虑，也请大家不要使用刺激性词汇报导此事或直接去医院采访，会让他压力过大不利於康复。

《请回答1988》的广大剧迷和崔胜元的粉丝也纷纷喊话「余晖」，希望双门洞「最好欺负」的男孩子余晖一定要早日康复，期待元气满满回归！

「图：《请回答1988》」

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