《The Penthouse》第7集：沈秀蓮暗中拉攏吳允熙，展開絕地反擊？

本周SBS電視台因為直播球賽的緣故，電視劇《The Penthouse》只播出了一集，很多觀眾大呼不夠過癮啊！而且結尾出現神秘人物和大轉折，讓人對下一集的發展超期待！

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吳允熙一家終於迎來命運轉機？

每次看到裴羅娜在學校被有錢人家小孩欺負真是受夠了！這次吳允熙在沈秀蓮的暗中安排下買入閔雪雅生前居住的房子，但是好幾個月都沒聽到再開發的消息，反而 不斷受到高利貸的威脅，好險在蓋章賣出的前一秒終於撥雲見日，母女倆終於要翻身變成有錢人、甚至住進Hera Palace了嗎？ 而且沈秀蓮越來越明顯地拉攏吳允熙母女，同時也拉攏自家的雙胞胎，是不是都是復讎的其中一步呢？



神秘人是秀蓮這一邊的嗎？

裴羅娜在學校里被同學欺負，揮舞拖把反擊的時候不慎從二樓欄杆翻出去，眼看就要摔到一樓，這時突然出現一個神秘人一把拉住她！這個鬍子拉碴、頭髮不修邊幅、還穿著 運動服和拖鞋的人跟整個學校的貴族畫風十分不相符，預告片里得知原來他是體育老師，而且說一口濃重的方言，出手拯救裴羅娜的行為讓人產生兩個猜測：他是沈秀蓮安插在學校里的人嗎？ 還是閔雪雅死前說的、會替她懲罰壞人的「哥哥」？



第8集將在下週一播出，好期待趕快看到啊！



（圖源：Viu）

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