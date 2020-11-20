《需要浪漫》編劇＋《嫉妒的化身》導演！池昌旭、金智媛主演新劇《都市男女的愛情法》，12月8日首播！

Kakao TV原創劇《都市男女的愛情法》由池昌旭、金智媛、金玟錫、蘇珠妍、柳京洙主演。

講述在忙碌的城市中為了生存而奮鬥的年輕人的真實戀愛故事，第一個故事以「我的愛相機小偷」爲副標題拉開序幕。近日，也陸續公開了主演們劇照、海報，就一起來看看這養眼的組合吧！



池昌旭飾演充滿熱情的建築師「朴載源」，是一位誠實、浪漫、懂得火熱愛情的浪漫主義者，一個夏天的夜晚，被他稱為 「偷相機的女人」的人偷走他的心。



製作組：「兼具溫暖和強烈感的演員池昌旭已經是『朴載源』本身了，將純真投入的熱情和浪漫的感性完美地表現出來，大家將會看到池昌旭與衆不同的魅力。」



金智媛飾演自由營銷員「李恩吾」，最愛說走就走的旅行並在陌生地假扮其他人，當她扮成自由奔放的「尹善雅」時，意外邂逅並和朴載源墜入愛河。



製作組更表示：「完全投入角色的金智媛將『李恩吾』的多彩魅力展現出來， 如果跟著李恩吾的感情線走下去，就能體驗到特別的羅曼史。」



另外，《都市男女的愛情法》將由《雖然是精神病但沒關係》、《嫉妒的化身》朴信宇導演執導，《需要浪漫》系列、《戀愛的發現》、《羅曼史是別冊附錄》鄭賢貞編劇執筆，將在12月8日下午5點通過Kakao TV首次公開。



（圖：Kakao TV）

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