《The Penthouse》第7集：沈秀莲暗中拉拢吴允熙，展开绝地反击？

本周SBS电视台因为直播球赛的缘故，电视剧《The Penthouse》只播出了一集，很多观众大呼不够过瘾啊！而且结尾出现神秘人物和大转折，让人对下一集的发展超期待！

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吴允熙一家终於迎来命运转机？

每次看到裴罗娜在学校被有钱人家小孩欺负真是受够了！这次吴允熙在沈秀莲的暗中安排下买入闵雪雅生前居住的房子，但是好几个月都没听到再开发的消息，反而 不断受到高利贷的威胁，好险在盖章卖出的前一秒终於拨云见日，母女俩终於要翻身变成有钱人、甚至住进Hera Palace了吗？ 而且沈秀莲越来越明显地拉拢吴允熙母女，同时也拉拢自家的双胞胎，是不是都是复雠的其中一步呢？



神秘人是秀莲这一边的吗？

裴罗娜在学校里被同学欺负，挥舞拖把反击的时候不慎从二楼栏杆翻出去，眼看就要摔到一楼，这时突然出现一个神秘人一把拉住她！这个胡子拉碴、头发不修边幅、还穿著 运动服和拖鞋的人跟整个学校的贵族画风十分不相符，预告片里得知原来他是体育老师，而且说一口浓重的方言，出手拯救裴罗娜的行为让人产生两个猜测：他是沈秀莲安插在学校里的人吗？ 还是闵雪雅死前说的、会替她惩罚坏人的「哥哥」？



第8集将在下周一播出，好期待赶快看到啊！



（图源：Viu）

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