回顧出道歷年舞台！伯賢時隔7年坦白對《Growl》非常不理解，為何歌詞要這樣唱！

原來當年伯賢最愛的髮型，竟然全被粉絲們阻止了XDD

已經出道8年的伯賢，在回顧自己出道以來的舞台影片時，忍不住感嘆當初有多稚嫩，可以隨意保養都沒關係，當看到《Growl》時，還說出了心中疑惑已久的疑問，表示「為什麼明明唱〝你向我走來〞，舞步卻是我走過去，是不是有點問題？」，當場笑翻所有人！

後來再看《Overdose》的時候，直接表示開頭時的舞蹈動作，簡直就跟練體操一樣的辛苦，看到舞台畫面就想起當時的回憶，就是「到底什麼時候會結束」XD

而最喜歡的時期則是《Monster》，因為這個時候身材是最壯的，而《Lotto》的舞台整個就是充滿了YOUNG&RICH，PD直接問「難道不是嗎？」，伯賢搖著頭反駁「其實我只是個窮鬼而已」

後來PD也忍不住問為什麼《Ko Ko Bop》的前面會唱「쉬미쉬미」，是有什麼含意嗎，伯賢卻簡單的表示「讓大家休息一下而已」（休息的韓文音似修咪），還委屈的說自己其實很喜歡這個時期的髮型，但粉絲們卻都不太買帳。

最後更是選出自己最愛的KILLING PART前三名，分別是《LOVE ME RIGHT》、《Monster》以及《Ko Ko Bop》呢～

(圖片或影片來源：Youtube@KBS Kpop)

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