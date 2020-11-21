回顾出道历年舞台！伯贤时隔7年坦白对《Growl》非常不理解，为何歌词要这样唱！

原来当年伯贤最爱的发型，竟然全被粉丝们阻止了XDD

已经出道8年的伯贤，在回顾自己出道以来的舞台影片时，忍不住感叹当初有多稚嫩，可以随意保养都没关系，当看到《Growl》时，还说出了心中疑惑已久的疑问，表示「为什么明明唱＂你向我走来″，舞步却是我走过去，是不是有点问题？」，当场笑翻所有人！

后来再看《Overdose》的时候，直接表示开头时的舞蹈动作，简直就跟练体操一样的辛苦，看到舞台画面就想起当时的回忆，就是「到底什么时候会结束」XD

而最喜欢的时期则是《Monster》，因为这个时候身材是最壮的，而《Lotto》的舞台整个就是充满了YOUNG&RICH，PD直接问「难道不是吗？」，伯贤摇著头反驳「其实我只是个穷鬼而已」

后来PD也忍不住问为什么《Ko Ko Bop》的前面会唱「쉬미쉬미」，是有什么含意吗，伯贤却简单的表示「让大家休息一下而已」（休息的韩文音似修咪），还委屈的说自己其实很喜欢这个时期的发型，但粉丝们却都不太买帐。

最后更是选出自己最爱的KILLING PART前三名，分别是《LOVE ME RIGHT》、《Monster》以及《Ko Ko Bop》呢～

(图片或影片来源：Youtube@KBS Kpop)

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