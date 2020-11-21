【有片】KAI《我獨自生活》首次公開獨居日常！早餐吃地瓜乾雙眼無神，給外甥跳舞慘遭「無視」

彩虹會員們感歎KAI的獨居生活好忙碌：又要幫姐姐照顧小孩，又要替爸媽臨時收留狗狗，晚上還去教朋友跳舞，根本閒不住啊XD

昨晚播出的《我獨自生活》請來EXO KAI做嘉賓，其實KAI是4個月之前剛剛開始獨立生活，坦言：「連呼吸都覺得幸福，看天花板都像烏托邦。 」

這是KAI第一次公開自己的家：單是衣帽間就有2個，鞋子和睡衣又各有獨立空間，所有房間連成一串，簡直像迷宮一樣：



早上剛睡醒的KAI頭髮亂如雞窩，還戴著度數很高的厚片眼鏡。 早餐是「沒有靈魂」地吞噬優酪乳和番薯干，KAI表示自己日常都會這樣做飲食管理：「最近比三四個月之前又輕了4到5公斤！」



節目里還公開了KAI對待衣服的獨特習慣——不剪掉標籤。 「從二十歲開始這樣做，其實有些衣服真的蠻貴，想著如果哪天缺錢的話可以賣掉，而且這樣可以保持好像一直在穿新衣服的心情。 」旗安84問標籤接觸皮膚不會不舒服嗎，KAI坦然地表示：「這部份就要忍耐喽。 」對衣服果然是真愛啊XD



此外，KAI幫姐姐照顧外甥和外甥女時還遭到無視！KAI播放EXO的演出影片、現場跳舞，結果兩個小孩表情冷淡，完全不為所動：「不想聽耶......」、「一點都不帥」反而令KAI認真反省：「怎麼說也是觀看次數超過500萬的舞台，讓我覺得要更努力才行，似乎找回了初心。 」



（圖源：MBC《我獨自生活》）

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