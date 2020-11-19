《機智醫生生活》第二季拍攝準備中，預計明年6月播出！安治弘、裴俊熙醫生將不會出演第二季

雖然覺得有一點可惜，但...還是好想快點看第二季啊！

由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都等人主演的《機智醫生生活》，以醫院急診室為背景，講述醫生、護理師和患者之間，圍繞著生命進行拼死奮鬥的溫馨故事。播出後受到許多觀眾喜愛，不少觀眾都在等著第二季。



日前，有相關人士透露：「申元浩PD最近和劇組們為了第二季加入的配角們，正在和演員們見面。預計在12月初開始拍攝第二季，本月將會結束面試演員在內的所有準備工作。預計最晚會在明年6月播出。」



在第一季結束後，製作組通過「頻道15夜」以《機智掏空硬碟》的節目名，公開各種花絮（試鏡、劇本閱讀、樂團練習等），從中也得知有幾位演員不會再出演第二季。



第一位是安治弘（金準韓 飾）醫生，試鏡時申PD就對他說：「安醫生呢～像陷入一場愛情，他喜歡名叫頌和的教授，總之是只在第一季出現的角色，第一季中會非常令人心動，然後帥氣地退場。」最後安治弘也對觀眾說：「安治弘醫生現在...雖然沒辦法一起拍攝第二季了，但會作為觀眾帶著應援的心，一起參與第二季。」



另一位是急診室裴俊熙（申度賢 飾）醫生，在《機智掏空硬碟》她也帶來最後的問候：「感謝觀眾朋友給予的關心和喜愛，雖然很遺憾只能陪大家走完第一季，但我也會帶著支持的心觀看第二季的，雖然俊熙沒有露面，但也依然會在急診室某個角落奔跑著。」





（圖：tvN《機智醫生生活》、VAST娛樂、Youtube@채널 십오야）

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