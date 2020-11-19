《机智医生生活》第二季拍摄准备中，预计明年6月播出！安治弘、裴俊熙医生将不会出演第二季

虽然觉得有一点可惜，但...还是好想快点看第二季啊！

由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都等人主演的《机智医生生活》，以医院急诊室为背景，讲述医生、护理师和患者之间，围绕著生命进行拼死奋斗的温馨故事。播出后受到许多观众喜爱，不少观众都在等著第二季。



日前，有相关人士透露：「申元浩PD最近和剧组们为了第二季加入的配角们，正在和演员们见面。预计在12月初开始拍摄第二季，本月将会结束面试演员在内的所有准备工作。预计最晚会在明年6月播出。」



在第一季结束后，制作组通过「频道15夜」以《机智掏空硬碟》的节目名，公开各种花絮（试镜、剧本阅读、乐团练习等），从中也得知有几位演员不会再出演第二季。



第一位是安治弘（金准韩 饰）医生，试镜时申PD就对他说：「安医生呢～像陷入一场爱情，他喜欢名叫颂和的教授，总之是只在第一季出现的角色，第一季中会非常令人心动，然后帅气地退场。」最后安治弘也对观众说：「安治弘医生现在...虽然没办法一起拍摄第二季了，但会作为观众带著应援的心，一起参与第二季。」



另一位是急诊室裴俊熙（申度贤 饰）医生，在《机智掏空硬碟》她也带来最后的问候：「感谢观众朋友给予的关心和喜爱，虽然很遗憾只能陪大家走完第一季，但我也会带著支持的心观看第二季的，虽然俊熙没有露面，但也依然会在急诊室某个角落奔跑著。」





（图：tvN《机智医生生活》、VAST娱乐、Youtube@채널 십오야）

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