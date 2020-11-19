NU'EST白虎姜東昊終得平反：「幸好公開了《Produce x 101》事實，證明我不是自願被淘汰的！」

日前韓媒在新聞中紛紛報導《Produce x 101》節目中的造假風波，期間因造假票數而慘遭淘汰的男女練習生名單，男團NU'EST成員白虎亦名列其中，NU'EST所屬公司Pledis娛樂也立即對此發表立場。

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Pledis娛樂向韓媒表示：「雖然時間有點遲但還是幸虧能讓大眾們知道這樣的事實，之後對於Mnet也將靜觀其變。」這事實也替白虎洗刷了冤屈，因為曾有一部分人認為當時他是自願被淘汰而退出節目，對此，白虎姜東昊也再度強調說：「自願淘汰這並非事實，Pledis公司也並沒有接受到來自Mnet的相關補償措施。」



首爾高等法院刑事一部在11月18日依詐欺等罪嫌起訴安俊英PD、金容範CP等人，二審公判中安俊英被判有期徒刑2年，金容範則是有期徒刑1年8個月，另外李某PD也遭罰金1000萬韓元，歌曲企劃公司相關高層人士也判處緩刑並執行社會服務。



而昨日的報導中也詳細提到了每一季的節目中每一輪因為投票造假而被淘汰的男女練習生，也讓所有觀眾們一目了然，曾經風靡一時的選秀節目竟然有這麼多的內幕，觀眾們也為這些犧牲者抱不平，也證實了當時大家對於同團隊的成員白虎，並非在節目直播前刻意表現不好而自願淘汰下車，也是造假風波中的受害者之一。



照片：NU'EST ig

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