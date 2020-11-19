NU'EST白虎姜东昊终得平反：「幸好公开了《Produce x 101》事实，证明我不是自愿被淘汰的！」

日前韩媒在新闻中纷纷报导《Produce x 101》节目中的造假风波，期间因造假票数而惨遭淘汰的男女练习生名单，男团NU'EST成员白虎亦名列其中，NU'EST所属公司Pledis娱乐也立即对此发表立场。

相关文章：「PD101」系列因假票而被无辜淘汰的练习生名单公开！李佳恩、李鎭赫本来都能出道啊



Pledis娱乐向韩媒表示：「虽然时间有点迟但还是幸亏能让大众们知道这样的事实，之后对於Mnet也将静观其变。」这事实也替白虎洗刷了冤屈，因为曾有一部分人认为当时他是自愿被淘汰而退出节目，对此，白虎姜东昊也再度强调说：「自愿淘汰这并非事实，Pledis公司也并没有接受到来自Mnet的相关补偿措施。」



首尔高等法院刑事一部在11月18日依诈欺等罪嫌起诉安俊英PD、金容范CP等人，二审公判中安俊英被判有期徒刑2年，金容范则是有期徒刑1年8个月，另外李某PD也遭罚金1000万韩元，歌曲企划公司相关高层人士也判处缓刑并执行社会服务。



而昨日的报导中也详细提到了每一季的节目中每一轮因为投票造假而被淘汰的男女练习生，也让所有观众们一目了然，曾经风靡一时的选秀节目竟然有这么多的内幕，观众们也为这些牺牲者抱不平，也证实了当时大家对於同团队的成员白虎，并非在节目直播前刻意表现不好而自愿淘汰下车，也是造假风波中的受害者之一。



照片：NU'EST ig

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻