【有片】《同床異夢》神話Junjin人生理想是當爸，卻被告知「命中無後」？貼心安慰愛妻：「雖然想要小孩，但我更想要你」

Junjin今年40歲，妻子也37歲了，加上算命先生說「很難懷孕」，真的好讓人心酸~但一心想當爸爸的Junjin還是不斷地安慰妻子，真的太溫柔了啊~

16日播出的SBS真人秀節目《同床異夢2—你是我的命運》中，Junjin和新婚妻子柳俐藇在蜜月旅行期間聊到生小孩的話題。其實Junjin最大的夢想就是組建幸福的家庭，結婚之前就有討論二世的話題，然而卻被算命先生告知兩人命裡沒有小孩，令夫妻二人面色沉重。



露營的傍晚，Junjin給妻子煮了雞湯幫她暖身體：「她辛苦工作了15年，各種事都要操心，而且現在要計劃下一代了，總要養好身體先，但她現在身體狀態欠佳也不能勉強。」

柳俐藇擔憂地說：「如果我們努力了還是沒有小孩的話怎麼辦？」

Junjin安慰她：「確實有人努力也沒有成果。但我覺得即便沒有小孩，我們兩個在一起也可以好好過一生。不希望你有壓力。雖然我想要小孩，但更想要的是你啊。」真的太sweet了T^T



接受節目組採訪時柳俐藇表示：「很有負擔感，歐巴的夢想就是當爸爸，很擔心如果無法如願，會讓他失望。但我也很想要小孩、也會努力，歐巴也有幫忙，總會有一天迎來好消息的吧？」



很多觀眾看節目之後都覺得這一對很有愛，也很理解年近四十的夫婦對二世計畫的擔憂，尤其加上算命先生的話真的會擔心~真心希望兩人能迎來好消息啊！



（圖源：SBS《同床異夢》）

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