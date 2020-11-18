【有片】《同床异梦》神话Junjin人生理想是当爸，却被告知「命中无后」？贴心安慰爱妻：「虽然想要小孩，但我更想要你」

Junjin今年40岁，妻子也37岁了，加上算命先生说「很难怀孕」，真的好让人心酸~但一心想当爸爸的Junjin还是不断地安慰妻子，真的太温柔了啊~

16日播出的SBS真人秀节目《同床异梦2—你是我的命运》中，Junjin和新婚妻子柳俐藇在蜜月旅行期间聊到生小孩的话题。其实Junjin最大的梦想就是组建幸福的家庭，结婚之前就有讨论二世的话题，然而却被算命先生告知两人命里没有小孩，令夫妻二人面色沉重。



露营的傍晚，Junjin给妻子煮了鸡汤帮她暖身体：「她辛苦工作了15年，各种事都要操心，而且现在要计划下一代了，总要养好身体先，但她现在身体状态欠佳也不能勉强。」

柳俐藇担忧地说：「如果我们努力了还是没有小孩的话怎么办？」

Junjin安慰她：「确实有人努力也没有成果。但我觉得即便没有小孩，我们两个在一起也可以好好过一生。不希望你有压力。虽然我想要小孩，但更想要的是你啊。」真的太sweet了T^T



接受节目组采访时柳俐藇表示：「很有负担感，欧巴的梦想就是当爸爸，很担心如果无法如愿，会让他失望。但我也很想要小孩、也会努力，欧巴也有帮忙，总会有一天迎来好消息的吧？」



很多观众看节目之后都觉得这一对很有爱，也很理解年近四十的夫妇对二世计画的担忧，尤其加上算命先生的话真的会担心~真心希望两人能迎来好消息啊！



（图源：SBS《同床异梦》）

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