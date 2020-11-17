別人置入廣告不標註就被罵，光熙全程放LOGO卻被大讚，廣告費高達1億

前段時間韓國多位網紅直播主因為接廣告不標記告知觀眾而被全網痛駡，而黃光熙就不一樣了，他光明正大地接廣告不說，還被全網讚揚。

黃光熙最近正在主持一檔網路綜藝名叫《NEGO王/協商王》，節目主題是由光熙代表消費者跟各大連鎖店或品牌的「王」（社長）談判，最終獲得優惠活動。 已經成功地讓廣大消費者以平常價格的一半買到了哈牌冰淇淋 、B家炸雞、愛豆們最愛的N牌運動服等等，最近聽說他又在招募降學費的大學，為大學生拉福利。



光熙一個人挑起整個節目，發揮得特別棒，後期的剪輯搭配也笑點密集，短短20分鐘根本不夠看。 而與光熙合作過的品牌都銷售額大幅度上漲，就比如B家炸雞，自從上過《NEGO王》之後，兩天就賣出了65億（韓幣），哈牌冰淇淋 供不應求，直接斷貨一個月。



光熙的帶貨能力實在太強，《NEGO王》也吸引了更多的商家，想要上這檔節目，商家就要繳納一定的「坑位費」（佔坑需要付費，想要出現在節目中的商家需要支付一定的費用），比起一般網紅直播主2000萬-3000萬的費用，《NEGO王》要貴不少，基本都在1億左右。 價格高昂卻依舊深受商家喜愛的原因就在於光熙作為愛豆要比普通直播主名氣大得多，而每期20分鐘都在拍攝一家品牌，加強了大眾的印象。 且播出之後還能通過網路循環播放，無形當中就增加了曝光率。 再看看上過《NEGO王》之後的銷售率，區區1億「坑位費」對商家們來說實在是太便宜了。

此外，《NEGO王》第一季已順利殺青，點擊率也很不錯，有300萬，光熙向個人綜藝邁出了成功的一步。

「圖：《NEGO王/協商王》」

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