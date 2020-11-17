金宣虎滿滿的綜藝魂！被水潑臉之後反而變得更帥了XD

金宣虎滿滿的綜藝魂！被水潑臉之後反而變得更帥了XD

明星   2020年11月17日   星期二08:43   Rui   3

南韓演員金宣虎因為《Start-Up》的熱播人氣急升，成為近期全網的話題人物。

去年12月金宣虎加入了綜藝節目《兩天一夜》第四季，作為固定班底亮相，當時就連金鐘旼、延政勛、文世潤等人都認不出他是誰，節目播出后網民們也紛紛留言表示，不知道金宣虎究竟是誰。 不過後來的節目中，觀眾們發現他帥氣的外表之下竟然是反差極大的呆萌可愛的性格，於是越來越多的觀眾開始喜愛金宣虎了。

前段時間播出的節目中，金宣虎被潑水后的樣貌被讚是《兩天一夜》史上最經典的場景之一，也讓觀眾們見識到了男神面貌。 節目組準備了6個水杯，其中3個裝滿了水，兩人組成一組，拿到沒有水的杯子的話就能獲得5000韓幣，若選擇錯誤，就會被杯子裡的水潑一臉。 因文世潤的錯誤選擇，金宣虎被數次潑水，頭髮和臉全都濕掉的他完全沒有露出一絲醜態，帥氣依舊，甚至因為濕髮造型，更顯魅力。

via GIPHY


via GIPHY

遊戲開始前，金宣虎還是劉海造型，隨著遊戲的深入，額頭逐漸露了出來，都說大背頭是檢驗男人顏值的一大標準，露出額頭的金宣虎帥氣不減。

金宣虎的花式「炫」臉也看得觀眾們十分滿意，紛紛留言表示：「《兩天一夜》史上最經典的場面」、「太養眼了」等。

「圖：《兩天一夜》、twitter」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 從和曹政奭合演的‘鬼神搭檔’開始知道他的！
    2小時前
  • 小編的一日一宣虎又開始了，讚！
    2小時前
  • Joyce Wong
    3小時前
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 金宣虎滿滿的綜藝魂！被水潑臉之後反而變得更帥了XD
© 2020 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手