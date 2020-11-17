金宣虎滿滿的綜藝魂！被水潑臉之後反而變得更帥了XD

南韓演員金宣虎因為《Start-Up》的熱播人氣急升，成為近期全網的話題人物。

去年12月金宣虎加入了綜藝節目《兩天一夜》第四季，作為固定班底亮相，當時就連金鐘旼、延政勛、文世潤等人都認不出他是誰，節目播出后網民們也紛紛留言表示，不知道金宣虎究竟是誰。 不過後來的節目中，觀眾們發現他帥氣的外表之下竟然是反差極大的呆萌可愛的性格，於是越來越多的觀眾開始喜愛金宣虎了。

前段時間播出的節目中，金宣虎被潑水后的樣貌被讚是《兩天一夜》史上最經典的場景之一，也讓觀眾們見識到了男神面貌。 節目組準備了6個水杯，其中3個裝滿了水，兩人組成一組，拿到沒有水的杯子的話就能獲得5000韓幣，若選擇錯誤，就會被杯子裡的水潑一臉。 因文世潤的錯誤選擇，金宣虎被數次潑水，頭髮和臉全都濕掉的他完全沒有露出一絲醜態，帥氣依舊，甚至因為濕髮造型，更顯魅力。



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遊戲開始前，金宣虎還是劉海造型，隨著遊戲的深入，額頭逐漸露了出來，都說大背頭是檢驗男人顏值的一大標準，露出額頭的金宣虎帥氣不減。



자기도 모르게 물 피하고 형이 물병 다시 찾는거보고 현타 와서 이마짚

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: 아 이 형, 이 형 재수가 좀 없는 것 같애. 아니 하는 것마다 왜 다 열려어 이게 말이 돼?#김선호 #1박2일 pic.twitter.com/aIci1J8WjU — D (@Fifififi1233D) November 9, 2020

金宣虎的花式「炫」臉也看得觀眾們十分滿意，紛紛留言表示：「《兩天一夜》史上最經典的場面」、「太養眼了」等。

「圖：《兩天一夜》、twitter」

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