别人置入广告不标注就被骂，光熙全程放LOGO却被大赞，广告费高达1亿

前段时间韩国多位网红直播主因为接广告不标记告知观众而被全网痛駡，而黄光熙就不一样了，他光明正大地接广告不说，还被全网赞扬。

黄光熙最近正在主持一档网路综艺名叫《NEGO王/协商王》，节目主题是由光熙代表消费者跟各大连锁店或品牌的「王」（社长）谈判，最终获得优惠活动。 已经成功地让广大消费者以平常价格的一半买到了哈牌冰淇淋 、B家炸鸡、爱豆们最爱的N牌运动服等等，最近听说他又在招募降学费的大学，为大学生拉福利。



光熙一个人挑起整个节目，发挥得特别棒，后期的剪辑搭配也笑点密集，短短20分钟根本不够看。 而与光熙合作过的品牌都销售额大幅度上涨，就比如B家炸鸡，自从上过《NEGO王》之后，两天就卖出了65亿（韩币），哈牌冰淇淋 供不应求，直接断货一个月。



光熙的带货能力实在太强，《NEGO王》也吸引了更多的商家，想要上这档节目，商家就要缴纳一定的「坑位费」（占坑需要付费，想要出现在节目中的商家需要支付一定的费用），比起一般网红直播主2000万-3000万的费用，《NEGO王》要贵不少，基本都在1亿左右。 价格高昂却依旧深受商家喜爱的原因就在於光熙作为爱豆要比普通直播主名气大得多，而每期20分钟都在拍摄一家品牌，加强了大众的印象。 且播出之后还能通过网路循环播放，无形当中就增加了曝光率。 再看看上过《NEGO王》之后的销售率，区区1亿「坑位费」对商家们来说实在是太便宜了。

此外，《NEGO王》第一季已顺利杀青，点击率也很不错，有300万，光熙向个人综艺迈出了成功的一步。

「图：《NEGO王/协商王》」

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