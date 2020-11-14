《The Penthouse》5~6集：沈秀蓮的親女兒被「領養」背後有著驚人的內幕！

這一周，沈秀蓮終於開始為女兒復讎了！期間有好多個驚險瞬間讓人為她超緊張，不斷在心裡大呼：秀蓮啊千萬不要露餡啊！你的復讎計畫還沒有完成！

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雪雅的身世

秀蓮拿到雪雅的日記後一步步了解她的過往經歷，其中看到了當初牽線外國家庭收養雪雅的議員，調查之後發現背後竟然有驚人的骯髒交易：議員把很多來自孤兒院的小孩安排給外國家庭「領養」，但實際上這些小孩被抽取骨髓后就以犯罪名義遭遣送回國，從中獲利的只有議員！



秀蓮開始反擊！

沈秀蓮表面上按兵不動、維持溫婉人妻形象，背地裡卻動作不斷：先是在大廳噴泉掛上「閔雪雅在Hera Palace遭人殺害」的橫幅，引起整個Hera Palace騷動，-10 0-把Hera Palace小孩們集體霸凌雪雅的錄音上傳到學校網站，還給李奎鎮律師發去匿名信，告訴他犯罪物證——懷錶「在我手裡」，令Hera Palace小團體互相猜疑：



作為對議員的懲罰，秀蓮把議員跟偶像藝人出軌的消息爆料給媒體，議員得知是秀蓮所為之後勃然大怒，好在朱丹泰的手下及時出現保護秀蓮，但也失手令議員喪命。



疑心漸起

Hera Palace小團體逐漸對置身事外的秀蓮起疑，好在秀蓮不僅表現得夠淡定自如，而且總是早有準備：跟跑腿公司提前串通好「只是調查丈夫出軌」，朱丹泰前往調查卻只得空手而歸;把真女兒閔雪雅的遺照藏在在假女兒朱慧仁的遺照裡邊，令跟蹤她的人抓不到任何把柄。



唯一一次秀蓮沒忍住，在朱丹泰假惺惺地說「做人要正直」之後問了一句：「你怎麼樣？ 」雖然馬上圓場回來，但看得出她十分後悔說這句話，也讓觀眾頗為心驚！



伏筆

秀蓮讓吳允熙買下了雪雅生前住的房子，而這一帶即將進行再開發，但卻遲遲沒放出消息，究竟是怎麼回事？ 吳允熙母女拼了命趕到演出現場，卻發現表演機會再次被千書真母女奪走，難道窮人就只能任人踐踏嗎？ 裴羅娜遭到同學集體霸凌，對媽媽傾吐心聲：「我也想住在Hera Palace這樣的地方。 」吳允熙心痛地抱住女兒：「就算把媽媽的心臟賣掉一半，也一定讓你住進來！」



（圖源：Viu）

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