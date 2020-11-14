《2020 AAA》最終出演陣容公開！演員、歌手部門都超華麗，期待大家穿上正裝走紅毯啊！

這個陣容真的太豪華啦，大家準備好要看誰呢？

《Asia Artist Award》（2020亞洲明星盛典，以下簡稱AAA）由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）舉辦，是結合演員、歌手頒獎典禮，在2016年起開始舉行至今已經5年，每年都會邀請華麗的藝人陣容參加。



《2020 AAA》將在11月25日舉行，下午4點舉行紅地毯、下午6點正式頒獎典禮，典禮由Super Junior利特、朴柱炫接下主持棒，爲了保持社會距離，將以「Ontact」的形式進行。



近日公開了最終出演陣容，就一起來看看吧！



【演員部門】：李政宰、金旻載、李準基、金秀賢、李浚赫、李周映、金惠奫、徐睿知、田美都、李聖經、安普賢、金宣虎、韓素希、安恩真、李宰旭、朴柱炫。



【歌手部門】：Super Junior、GOT7、MAMAMOO、MONSTA X、TWICE、NCT、PENTAGON、THE BOYZ、Stray Kids、(G)I-DLE、IZ*ONE、ONEUS、ITZY、AB6IX、Cravity、SECRET NUMBER、TREASURE、宋佳仁、林英雄、Big Man、姜丹尼爾、MAX。



另外，從10月14日到11月15日在官方網站進行人氣投票，包含「男愛豆人氣獎」、「女愛豆人氣獎」、「男演員人氣獎」、「女演員人氣獎」和「Trot歌手人氣獎」共5個部分。大家可以去幫自己喜歡的愛豆、演員投票哦！

（圖：AAA）

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