《The Penthouse》5~6集：沈秀莲的亲女儿被「领养」背后有著惊人的内幕！

这一周，沈秀莲终於开始为女儿复雠了！期间有好多个惊险瞬间让人为她超紧张，不断在心里大呼：秀莲啊千万不要露馅啊！你的复雠计画还没有完成！

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雪雅的身世

秀莲拿到雪雅的日记后一步步了解她的过往经历，其中看到了当初牵线外国家庭收养雪雅的议员，调查之后发现背后竟然有惊人的肮脏交易：议员把很多来自孤儿院的小孩安排给外国家庭「领养」，但实际上这些小孩被抽取骨髓后就以犯罪名义遭遣送回国，从中获利的只有议员！



秀莲开始反击！

沈秀莲表面上按兵不动、维持温婉人妻形象，背地里却动作不断：先是在大厅喷泉挂上「闵雪雅在Hera Palace遭人杀害」的横幅，引起整个Hera Palace骚动，-10 0-把Hera Palace小孩们集体霸凌雪雅的录音上传到学校网站，还给李奎镇律师发去匿名信，告诉他犯罪物证——怀表「在我手里」，令Hera Palace小团体互相猜疑：



作为对议员的惩罚，秀莲把议员跟偶像艺人出轨的消息爆料给媒体，议员得知是秀莲所为之后勃然大怒，好在朱丹泰的手下及时出现保护秀莲，但也失手令议员丧命。



疑心渐起

Hera Palace小团体逐渐对置身事外的秀莲起疑，好在秀莲不仅表现得够淡定自如，而且总是早有准备：跟跑腿公司提前串通好「只是调查丈夫出轨」，朱丹泰前往调查却只得空手而归;把真女儿闵雪雅的遗照藏在在假女儿朱慧仁的遗照里边，令跟踪她的人抓不到任何把柄。



唯一一次秀莲没忍住，在朱丹泰假惺惺地说「做人要正直」之后问了一句：「你怎么样？ 」虽然马上圆场回来，但看得出她十分后悔说这句话，也让观众颇为心惊！



伏笔

秀莲让吴允熙买下了雪雅生前住的房子，而这一带即将进行再开发，但却迟迟没放出消息，究竟是怎么回事？ 吴允熙母女拼了命赶到演出现场，却发现表演机会再次被千书真母女夺走，难道穷人就只能任人践踏吗？ 裴罗娜遭到同学集体霸凌，对妈妈倾吐心声：「我也想住在Hera Palace这样的地方。 」吴允熙心痛地抱住女儿：「就算把妈妈的心脏卖掉一半，也一定让你住进来！」



（图源：Viu）

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