「和《金智英》相遇很幸福」郑有美拿下影评奖最佳女主角与「妈妈」金美京共享荣耀

《82年生的金智英》母女再度同框♡

「第40届韩国电影评论协会奖」昨(11)日於首尔中区KG塔举行颁奖典礼，郑有美（郑裕美）与金美京「母女档」均以《82年生的金智英》获奖。

郑有美主演的电影《82年生的金智英》，刻划出女性在社会与家庭地位的不平等，带给观众相当大的共鸣。金美京和她在电影里的母女互动更是感动人，让不少观众泪洒电影院。母女两人此次再度同场，分别获得影评奖女主角奖与女配角奖。



郑有美在感言提及自己出道后第一个电影奖项就是影评奖，也就是2005年以《智齿》拿下最佳女新人。她还说：「和《82年生的金智英》相遇非常幸福，很感谢在现场边照顾孩子边工作的李道英导演，还有一直给予温暖的工作人员和演员们，我想和《金智英》里饰演『美淑』的金美京前辈分享这份荣耀。」



金美京则说：「距离上映虽然已经一年多了，但是仍然留下了温暖且珍贵的记忆。希望能再和好的团队合作并演出，虽然演戏演了很长一段时间，但越演感到越困难，身为正直的人，要表现出自己的真心还有段距离。特别的是，能和作为我的女儿而遇见的郑有美一起出席，我感到非常高兴和幸福。」



除了郑有美与金美京，李炳宪（左三）也以《南山的部长们》拿下最佳男主角，朴正民（左二）以《魔鬼对决》拿下男配角，男新人则由《Move the Grave》郭珉奎（左一）拿下。除了郭珉奎，这四位演员稍晚又获知入围‎第40届青龙电影奖‎。



第40届韩国电影评论协会奖完整获奖名单如下：

最佳作品：《南山的部长们》

最佳导演：任大炯《密友禁地/致润熙》

最佳新人导演：尹丹菲《Moving On》

最佳男主角：李炳宪《南山的部长们》

最佳女主角：郑有美《82年生的金智英》

最佳男配角：朴正民《魔鬼对决》

最佳女配角：金美京《82年生金智英》

最佳男新人：郭珉奎《Move the Grave》

最佳女新人：姜末今《灿实也多福》

最佳剧本：任大炯《密友禁地/致润熙》

最佳摄影：李亨德等《尸速列车：感染半岛/尸杀列车》

最佳音乐：金海元《密友禁地/致润熙》

最佳技术：《尸速列车：感染半岛/尸杀列车》

国际评论家联盟韩国本部奖：洪尚秀《逃亡的女人》

独立电影支持奖：韩佳蓝导演、金美礼导演

功劳电影印象：金钟元电影评论家

（图：TVDaily、《82年生的金智英》剧照）

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