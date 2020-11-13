九分曖昧十分誘惑！點擊率超過1000萬的金宣虎吻戲，看得臉紅心跳♥

金宣虎其實是個Kiss達人，沒想到吧? ！

《兩天一夜》上金宣虎就公開過這件事情，當時的遊戲環節中，金宣虎看到節目組給出的一張舊照，解釋說這是自己出演單幕劇時期的劇照，一旁的DINDIN連忙說道：「就是因為那部劇裡的吻戲，宣虎哥才火起來。」 金宣虎還小小炫耀地稱：「相關影片在YouTube上的點擊率超過了1000萬。」





到底是哪部劇呢? 就是2018年的MBC那部獨幕劇《瘋了，因為你！》劇中，金宣虎扮演了青年畫家金來菀，和李裕英飾演的法語同聲傳譯韓恩誠是從小到大的朋友。任誰看來，他倆都只是普通朋友，根本沒有異性之間的化學反應。但某一天兩人曾經在一次喝醉酒後，藉著酒勁，越過了普通朋友的界限，發生了一夜情。吻戲就出自這一場戲啦~



《瘋了，因為你！》只有4集，每集也只有30分鐘，卻深入講述了一個甜而不膩的純愛故事，讓人再次思考「男女之間，會有純友誼嗎?」小編強烈推薦這部戲，讓你看到完全不同的金宣虎。



除此之外，在《加油吧，威基基2》中金宣虎也展示過令人心動的吻戲，Kiss對象就是最近大熱的文佳煐啦。因為暗戀而小心翼翼的金宣虎，再被暗戀了許久的文佳煐BOBO之後，從被動轉為主動，在溫暖燈光的烘托下，更顯柔情和浪漫，看得人嘴角上揚，這一對CP太甜了。



「圖：《瘋了，因為你》、《加油吧，威基基2》、《兩天一夜》」

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