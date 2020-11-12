路雲＆元真兒新劇《前輩那支口紅不要塗》公開排練合照，四位主演都大有來頭！

除了《意外發現的一天》路雲 和《請融化我吧》元真兒 兩位人氣演員，男二是《他人即地獄》的李賢旭，女二是《浪漫的體質》的李主儐，希望這部改編可以成功，讓我們看看這些演員的嶄新魅力～！（都是熱門劇的人氣角色）

JTBC 全新月火劇《前輩那支口紅不要塗》（每週一、二播出）公開了台詞排練的現場照，全新的演員組合也引發粉絲們的熱烈討論。

《前輩那支口紅不要塗》改編自同名小說，講述長相帥氣、性感、真誠全都具備的直進男後輩（路雲 飾），和無視年下男的女前輩（元真兒 飾）之間推拉的心動浪漫愛情故事。



▼路雲飾演化妝品市場專員「蔡賢勝」，擁有讓人一秒淪陷、帥氣兼具性感的外型，以及真誠的性格，讓人難以逃出他的魅力；元真兒飾演化妝品市場專員「尹松兒」，外型溫和卻言詞犀利，擁有很強的領導能力，夢想能夠創建自己的化妝品品牌。



▼李賢旭飾演能力出眾的行銷團隊組長「李在申」，在恐怖驚悚劇《他人即地獄》中擁有詭異又可怕的氣質，動作懸疑劇《Search》中是充滿成熟男性魅力的中尉，究竟在浪漫愛情劇中，他會如何詮釋自己的角色呢？



▲李主儐飾演人氣新人攝影師「李孝珠」，在韓劇《浪漫的體質》受到關注，將女明星一角演得相當有魅力，《那個男人的記憶法》裡又是讓人難以忘懷的初戀，這一次的攝影師角色，也讓人非常期待。



《前輩那支口紅不要塗》預計在2021上半年播出。

（圖：JTBC Drama、《前輩，那支口紅不要塗》小說）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞