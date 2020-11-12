[韓評]繼鄭雨盛、申敏兒後孔劉也登上《劉Quiz》，大明星選擇出演這節目的原因：安心+劉大神的存在！

演員孔劉即將為宣傳12月上映的新電影作品《永生戰》而即將出演tvN綜藝節目《劉Quiz》，讓觀眾們相當期待節目播出。在孔劉之前，演員鄭雨盛也曾為宣傳《鋼鐵雨2》來到此節目，而幾乎從未出現在綜藝節目的申敏兒，也為了新電影《詭憶》選擇上《劉Quiz》，這節目的魅力到底是什麼呢？

在電影上映前，主要演員們為了宣傳頻頻曝光，上綜藝節目或是現在線上直播都是很正常的，不過有些重量級演員們，很少在綜藝節目上露臉，卻因為宣傳電影而來到了《劉Quiz》。他們會選擇演出這個節目是有原因的，其中最大的一個原因是《劉Quiz》這節目擁有寫實感，節目中主持人劉在錫與曹世鎬一同走在大街小巷，與路上的民眾直接展開對話，也進行問答遊戲。





不過最近也因為危險時期的關係，《劉Quiz》改變了節目概念，變為每周邀請與主題相關的人物們來分享座談。在許多綜藝節目都充滿了刺激性的素材與概念之下，《劉Quiz》選擇用溫暖視線傳達生活在這世代的人們，平凡中看見不平凡的他們的故事，節目中的真情讓許多觀眾們感到安慰並產生共鳴，大獲好評。



加上這是個遊戲型綜藝節目，或許在以真人秀為主的實境節目中，對於演出綜藝節目感到有壓力的這些巨星演員們，不用擔心會被問到敏感問題或是必須強迫自己搞笑演出，能夠讓他們安心自在出演的《劉Quiz》，幾乎是他們唯一的選項。



最近推出新作挑戰跳水的申敏兒，當時她也提到：「也想過是不是也要參加其他綜藝節目，但又覺得我出演綜藝好像必須被迫要搞笑，《劉Quiz》似乎比較能讓我舒服自在的聊天說話，所以決定上這節目。」而金敏錫PD也提到了孔劉決定來上節目的原因：「在舒服的氛圍下能夠真誠率直地談笑風生，這是不多見並且平時他喜歡的節目，所以就選擇出演《劉Quiz》。」





當然MC劉在錫的存在也是讓這些大明星們願意出演《劉Quiz》節目的原因之一，名符其實的最棒主持人劉在錫有種讓人能放鬆，製造舒服氣氛的魔力，以及節目進行的風格，沒有露骨或尖銳的提問，因此讓明星們的信賴度非常高。有電視台相關高層表示：「雖然演出綜藝節目的所有嘉賓們都一樣，但不常出現在綜藝節目的明星們，劉在錫的主持讓他們放心，在跑宣傳活動而選擇上綜藝節目時，明星們也都很重視劉在錫這個存在。」



照片：電影劇照、《劉Quiz》截圖

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