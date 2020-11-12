路云＆元真儿新剧《前辈那支口红不要涂》公开排练合照，四位主演都大有来头！

除了《意外发现的一天》路云 和《请融化我吧》元真儿 两位人气演员，男二是《他人即地狱》的李贤旭，女二是《浪漫的体质》的李主傧，希望这部改编可以成功，让我们看看这些演员的崭新魅力～！（都是热门剧的人气角色）

JTBC 全新月火剧《前辈那支口红不要涂》（每周一、二播出）公开了台词排练的现场照，全新的演员组合也引发粉丝们的热烈讨论。

《前辈那支口红不要涂》改编自同名小说，讲述长相帅气、性感、真诚全都具备的直进男后辈（路云 饰），和无视年下男的女前辈（元真儿 饰）之间推拉的心动浪漫爱情故事。



▼路云饰演化妆品市场专员「蔡贤胜」，拥有让人一秒沦陷、帅气兼具性感的外型，以及真诚的性格，让人难以逃出他的魅力；元真儿饰演化妆品市场专员「尹松儿」，外型温和却言词犀利，拥有很强的领导能力，梦想能够创建自己的化妆品品牌。



▼李贤旭饰演能力出众的行销团队组长「李在申」，在恐怖惊悚剧《他人即地狱》中拥有诡异又可怕的气质，动作悬疑剧《Search》中是充满成熟男性魅力的中尉，究竟在浪漫爱情剧中，他会如何诠释自己的角色呢？



▲李主傧饰演人气新人摄影师「李孝珠」，在韩剧《浪漫的体质》受到关注，将女明星一角演得相当有魅力，《那个男人的记忆法》里又是让人难以忘怀的初恋，这一次的摄影师角色，也让人非常期待。



《前辈那支口红不要涂》预计在2021上半年播出。

（图：JTBC Drama、《前辈，那支口红不要涂》小说）

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