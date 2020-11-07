《The Penthouse》開播收視率高達10.1%，劇中３大狗血情節讓人看上癮！

近年主打懸疑和復仇題材的韓劇越來越多，無論是早前大熱劇《夫妻的世界》，金喜愛報復出軌老公，或是上月剛完結的《謊言的謊言》中，新袍李幼梨為報復奶奶，展開了她的謊言人生，內容都充滿仇恨和猜疑。除了劇情緊張刺激外，狗血的情節才是這些劇集大受歡迎的主要原因。

如果喜歡看狗血劇集的話，那就不能錯過近日熱播中的《The Penthouse》（香港觀眾可按此到黃Viu免費收看），被指包含2套神劇《天空城堡》（香港觀眾可按此到黃Viu重溫）與《夫妻的世界》（香港觀眾可按此到黃Viu重溫）的元素：圍繞著孩子教育、出軌、金錢和權力的鬥爭等。單是首6集，就能讓你感受到狗血劇的魅力。

劇中100層「Hera Palace」的頂樓（Penthouse），是權力和身份的象徵，是所有人夢寐以求的地方，亦是燃燒起眾人野心鬥爭的地方。其實從海報中早已看到，主角們都向上看，意味著各人對頂樓都虎視眈眈，準備展開一場上流之爭。

1)：出軌和誘惑

說到狗血劇情就不得不提出軌情節，劇中聲樂老師兼有夫之婦金素妍出身富裕，名副其實是一名野心女，只要她想，即使是有婦之夫，她都會用盡所有方法得到手。這次邀請了鄰居夫婦們到她家開派對，不知道是慾望還是妒忌，金素妍看上了嚴基俊，竟然在這場飯局中，趁他老婆李智雅走開時，出招勾引嚴基俊！！！（這麼明目張膽，在場的人居然沒看到～）

2)：金錢、權利、慾望

平凡女柳真在學生時期是有實力的女高音，曾因不滿聲樂比賽的結果做假，去找學校理事長千金女兒金素妍爭論，可惜因為柳真沒有後盾和金錢，最後得不償失之餘，卻反被背了黑鍋。（女人的鬥爭真的令人百看不厭！）

3)：校園的鬥爭

除了大人們為攀上頂樓鬥得你死我活外，他們的孩子亦因父母期望，為以第一名入讀聲樂學校而明爭暗鬥，本以為有父母作後盾，第一名早已內定是他們二世祖其中一人，誰知最後竟輸給一無所有的孤兒，即時燃燒起他們的妒忌心、恐懼和自卑感，將這些負面的情緒一併發洩到較弱的孤兒身上。（為甚麼學園總是出現欺凌場面？）

鬥爭過後，到底最後誰會是《The Penthouse》的主人呢？香港觀眾可以（按此）到黃Viu煲劇平台免費觀看繁體中文字幕版本喔！

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