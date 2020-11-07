《The Penthouse》开播收视率高达10.1%，剧中３大狗血情节让人看上瘾！

近年主打悬疑和复仇题材的韩剧越来越多，无论是早前大热剧《夫妻的世界》，金喜爱报复出轨老公，或是上月刚完结的《谎言的谎言》中，新袍李幼梨为报复奶奶，展开了她的谎言人生，内容都充满仇恨和猜疑。除了剧情紧张刺激外，狗血的情节才是这些剧集大受欢迎的主要原因。

如果喜欢看狗血剧集的话，那就不能错过近日热播中的《The Penthouse》（香港观众可按此到黄Viu免费收看），被指包含2套神剧《天空城堡》（香港观众可按此到黄Viu重温）与《夫妻的世界》（香港观众可按此到黄Viu重温）的元素：围绕著孩子教育、出轨、金钱和权力的斗争等。单是首6集，就能让你感受到狗血剧的魅力。

剧中100层「Hera Palace」的顶楼（Penthouse），是权力和身份的象徵，是所有人梦寐以求的地方，亦是燃烧起众人野心斗争的地方。其实从海报中早已看到，主角们都向上看，意味著各人对顶楼都虎视眈眈，准备展开一场上流之争。

1)：出轨和诱惑

说到狗血剧情就不得不提出轨情节，剧中声乐老师兼有夫之妇金素妍出身富裕，名副其实是一名野心女，只要她想，即使是有妇之夫，她都会用尽所有方法得到手。这次邀请了邻居夫妇们到她家开派对，不知道是欲望还是妒忌，金素妍看上了严基俊，竟然在这场饭局中，趁他老婆李智雅走开时，出招勾引严基俊！！！（这么明目张胆，在场的人居然没看到～）

2)：金钱、权利、欲望

平凡女柳真在学生时期是有实力的女高音，曾因不满声乐比赛的结果做假，去找学校理事长千金女儿金素妍争论，可惜因为柳真没有后盾和金钱，最后得不偿失之余，却反被背了黑锅。（女人的斗争真的令人百看不厌！）

3)：校园的斗争

除了大人们为攀上顶楼斗得你死我活外，他们的孩子亦因父母期望，为以第一名入读声乐学校而明争暗斗，本以为有父母作后盾，第一名早已内定是他们二世祖其中一人，谁知最后竟输给一无所有的孤儿，即时燃烧起他们的妒忌心、恐惧和自卑感，将这些负面的情绪一并发泄到较弱的孤儿身上。（为甚么学园总是出现欺凌场面？）

斗争过后，到底最后谁会是《The Penthouse》的主人呢？香港观众可以（按此）到黄Viu煲剧平台免费观看繁体中文字幕版本喔！

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