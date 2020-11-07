《永生戰》孔劉回應BLACKPINK LISA的粉絲心！「非常感謝，看了報導贈送她一張簽名了！」

11月6日播出的KBS2TV《演中Live》中邀請到電影《永生戰》中的演員孔劉、趙宇鎮、張英南共同進行訪問。劇中飾演徐福的朴寶劍，因為人在軍中服役所以以人形立牌的形式登場。

孔劉先是對著朴寶劍的人形立牌說：「坐靠近一點吧！」引發全場大笑，孔劉之前也曾在訪談中提到：「朴寶劍已經好好播種才去當兵，我們正在接著收穫。」而現場他也說：「（朴寶劍）原本在外面長期以來都很忙碌的活動著，所以在軍中希望他能輕鬆點度過軍旅生活。」相當珍惜這位弟弟朴寶劍。



在電影《永生戰》中，孔劉飾演一位已經走到生命盡頭的前情報局要員基憲，趙宇鎮則是飾演電影中的反派角色安部長，趙宇鎮說：「是一個想要隱瞞徐福的存在的人物，是個壞人。」直白的表示也讓大家感到相當搞笑。



孔劉也提到《永生戰》不像《諜影殺機》那樣有激烈的動作場面，「是預告剪得很帥。」又讓大家笑了起來。在公開的「男友照」中，孔劉更自嘲自己「應該不是男友而只是隔壁認識的大叔照吧！」非常謙虛。



最近大家看了綜藝節目《認識的哥哥》中，BLACKPINK成員LISA將孔劉稱為自己的理想型，並且在節目中談起孔劉時露出了小粉絲的愛心眼神，對此孔劉也公開回應：「我有看到報導。她有拜託一張簽名所以送去給她了。」孔劉相當暖心地回應LISA，接著也說：「謝謝她，這麼喜歡我的作品。」《永生戰》將於12月在韓國與台灣、香港盛大上映。



照片：KBS2TV《演中Live》截圖

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