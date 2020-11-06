【劇雷預警】《The Penthouse》1—4集回顧：信奉「錢能擺平一切」的世界

才播出4集，韓劇《The Penthouse》已經把人性醜陋的戲份演了個遍，唯一善良溫柔的女主角逐漸被逼到絕路，觀眾都在期待她黑化，好去狠狠教訓那些仗勢欺人的傢伙啊！

SBS本月開播的新劇《The Penthouse》請來金順玉編劇執筆，她此前撰寫的《妻子的誘惑》、《皇后的品格》可謂無人不知，劇情風格充滿刺激和出人意料，總是令人大呼狗血卻又欲罷不能，這一次也不例外，甚至更加升級了！香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！

【再次預警！以下包含劇透！】

《The Penthouse》第一集第一幕就是李智雅飾演的沈秀蓮目睹好不容易找到的親生女兒被人從高層推下，而且剛好跌落在天使造型的雕塑上，配上恢弘的交響配樂，很難不令人印象深刻：



接下來有很多穿插回憶，簡單來說是上一代年輕時就結怨，下一代仗著經濟地位不平等，欺負人時更加變本加厲。

信奉「錢能擺平一切」的世界

金素妍飾演的千書真唱歌不及柳真飾演的吳允熙，卻憑著家裡的背景順利升學，還割傷吳允熙的脖子，把她永遠趕出這個圈子。 不料多年之後，吳允熙的女兒裴羅娜繼承了她天籟般的嗓音，千書真的女兒河恩星卻不太成器，然而誰讓最好的學校就是千書真家辦的呢? 進入錄取名單的是河恩星，裴羅娜卻只能排在候補。



此外，學生之間起衝突時，富人家小孩即便先挑釁也能全身而退，沒錢的裴羅娜卻只能看著媽媽下跪求情，因為校長早已吞下贊助;沒錢的孤兒被富人小孩栽贓偷東西、被集體霸凌拍照還放到媒體上進行污衊，也絲毫不能指望警察幫忙。 真的讓人看到爆氣！雖然現實世界也不完美，但編劇這血淋淋的展現實在是太狠了啊~



真正的女兒，虛假的家庭

前幾集里，三個富人家庭不管大人小孩都一副自私自大的模樣，唯一善良溫柔的就是沈秀蓮。 但觀眾很快發現，這個看似幸福的四口之家完全是貌合神離：丈夫朱丹泰（嚴基俊 飾）出於嫉妒和控制欲帶人殺了沈秀蓮的前夫，還把他戴著婚戒的手指「珍藏」在房間里！心疼沈秀蓮看到這根手指時再次受到驚嚇：



朱丹泰還把沈秀蓮和前夫所生的孩子掉包，讓她十幾年來都誤以為躺在醫院裡的是自己的小孩，但實際上親生女兒早就被朱丹泰下令滅口，只是手下心軟把小孩送去了保育院。 想不到小孩長大后以孤兒「閔雪雅」的身份和她重逢，只是當她終於得知真相時，還沒來得及母女相認，就親眼目睹了女兒的死亡，隨即暈倒。



此外，家裡一對雙胞胎也發現沈秀蓮不是親生母親，更對她每次都在重要時刻缺席感到憤怒，令蒙在鼓裡的沈秀蓮傷心不已。而朱丹泰也暗中和千書真出軌，第一集就當著大夥的面眉來眼去、暗中勾搭，金素妍演起這樣美艷狠辣的角色真是太適合了：



而沈秀蓮剛剛痛失愛女，一回到家就看到兩人偷情現場，頓時癱坐在地，真的讓人揪心啊：



誰殺了孤兒?

閔雪雅發現了千書真和朱丹泰的姦情，而且堅決不肯如千書真所願放棄入學資格，還以「不倫影片」為威脅給自己撐腰。 然而當她被朱丹泰叫來「談判」時，一睜開眼，卻是自己被綁在椅子上，對面優雅地坐著偷情二人組， 只要她不交出手機，對方就不會給她鬆綁。



第二天Hera Palace舉行盛大派對，閔雪雅在這期間神秘墜亡，三個富人家庭一邊嫌棄她弄髒雕像，一邊用了兩個小時打掃現場、搬走屍體並偽造成自殺，千書真更是連「遺書」都替她寫好了。



這時沈秀蓮從昏迷中醒來，發現派對居然一切正常，一度懷疑是自己做了場夢，然而丈夫和朋友們身上、戒指上的血跡，卡在雕像上的一直運動鞋，卻時刻在提醒她，這裡剛剛發生了駭人聽聞的罪行。



現在大家都在猜兇手究竟是誰，因為吳允熙當晚喝醉失去記憶、醒來時手上卻有血跡，千書真手腕被閔雪雅咬了一口，河恩星在提起閔雪雅時也十分煩躁。 第5集預告片裡，有人在Hera Palace的雕像上掛了條幅：「閔雪雅是在Hera Palace被殺害的。 」沈秀蓮手裡拿著刀叉目露凶光：「我絕不會放過害你的人們！」超快的展開和超強衝突讓人忍不住繼續追！



（截圖：黃Viu煲劇平台）

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