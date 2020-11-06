【剧雷预警】《The Penthouse》1—4集回顾：信奉「钱能摆平一切」的世界

才播出4集，韩剧《The Penthouse》已经把人性丑陋的戏份演了个遍，唯一善良温柔的女主角逐渐被逼到绝路，观众都在期待她黑化，好去狠狠教训那些仗势欺人的家伙啊！

SBS本月开播的新剧《The Penthouse》请来金顺玉编剧执笔，她此前撰写的《妻子的诱惑》、《皇后的品格》可谓无人不知，剧情风格充满刺激和出人意料，总是令人大呼狗血却又欲罢不能，这一次也不例外，甚至更加升级了！香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

【再次预警！以下包含剧透！】

《The Penthouse》第一集第一幕就是李智雅饰演的沈秀莲目睹好不容易找到的亲生女儿被人从高层推下，而且刚好跌落在天使造型的雕塑上，配上恢弘的交响配乐，很难不令人印象深刻：



接下来有很多穿插回忆，简单来说是上一代年轻时就结怨，下一代仗著经济地位不平等，欺负人时更加变本加厉。

信奉「钱能摆平一切」的世界

金素妍饰演的千书真唱歌不及柳真饰演的吴允熙，却凭著家里的背景顺利升学，还割伤吴允熙的脖子，把她永远赶出这个圈子。 不料多年之后，吴允熙的女儿裴罗娜继承了她天籁般的嗓音，千书真的女儿河恩星却不太成器，然而谁让最好的学校就是千书真家办的呢? 进入录取名单的是河恩星，裴罗娜却只能排在候补。



此外，学生之间起冲突时，富人家小孩即便先挑衅也能全身而退，没钱的裴罗娜却只能看著妈妈下跪求情，因为校长早已吞下赞助;没钱的孤儿被富人小孩栽赃偷东西、被集体霸凌拍照还放到媒体上进行污蔑，也丝毫不能指望警察帮忙。 真的让人看到爆气！虽然现实世界也不完美，但编剧这血淋淋的展现实在是太狠了啊~



真正的女儿，虚假的家庭

前几集里，三个富人家庭不管大人小孩都一副自私自大的模样，唯一善良温柔的就是沈秀莲。 但观众很快发现，这个看似幸福的四口之家完全是貌合神离：丈夫朱丹泰（严基俊 饰）出於嫉妒和控制欲带人杀了沈秀莲的前夫，还把他戴著婚戒的手指「珍藏」在房间里！心疼沈秀莲看到这根手指时再次受到惊吓：



朱丹泰还把沈秀莲和前夫所生的孩子掉包，让她十几年来都误以为躺在医院里的是自己的小孩，但实际上亲生女儿早就被朱丹泰下令灭口，只是手下心软把小孩送去了保育院。 想不到小孩长大后以孤儿「闵雪雅」的身份和她重逢，只是当她终於得知真相时，还没来得及母女相认，就亲眼目睹了女儿的死亡，随即晕倒。



此外，家里一对双胞胎也发现沈秀莲不是亲生母亲，更对她每次都在重要时刻缺席感到愤怒，令蒙在鼓里的沈秀莲伤心不已。而朱丹泰也暗中和千书真出轨，第一集就当著大伙的面眉来眼去、暗中勾搭，金素妍演起这样美艳狠辣的角色真是太适合了：



而沈秀莲刚刚痛失爱女，一回到家就看到两人偷情现场，顿时瘫坐在地，真的让人揪心啊：



谁杀了孤儿?

闵雪雅发现了千书真和朱丹泰的奸情，而且坚决不肯如千书真所愿放弃入学资格，还以「不伦影片」为威胁给自己撑腰。 然而当她被朱丹泰叫来「谈判」时，一睁开眼，却是自己被绑在椅子上，对面优雅地坐著偷情二人组， 只要她不交出手机，对方就不会给她松绑。



第二天Hera Palace举行盛大派对，闵雪雅在这期间神秘坠亡，三个富人家庭一边嫌弃她弄脏雕像，一边用了两个小时打扫现场、搬走尸体并伪造成自杀，千书真更是连「遗书」都替她写好了。



这时沈秀莲从昏迷中醒来，发现派对居然一切正常，一度怀疑是自己做了场梦，然而丈夫和朋友们身上、戒指上的血迹，卡在雕像上的一直运动鞋，却时刻在提醒她，这里刚刚发生了骇人听闻的罪行。



现在大家都在猜凶手究竟是谁，因为吴允熙当晚喝醉失去记忆、醒来时手上却有血迹，千书真手腕被闵雪雅咬了一口，河恩星在提起闵雪雅时也十分烦躁。 第5集预告片里，有人在Hera Palace的雕像上挂了条幅：「闵雪雅是在Hera Palace被杀害的。 」沈秀莲手里拿著刀叉目露凶光：「我绝不会放过害你的人们！」超快的展开和超强冲突让人忍不住继续追！



（截图：黄Viu煲剧平台）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻