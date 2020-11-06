老少年出道15週年！Super Junior歷年歌曲TOP 10，只聽過《Sorry, Sorry》就落伍了！

今天是SUJU歐巴與ELF的大日子，一起走過15年的時光中，你最喜歡哪一首經典歌曲呢～

2005年11月6號Super Junior正式從樂壇出道，一路以來和ELF熬過許多的酸甜苦辣，這次除了新歌《The Melody》、精心的線上見面會外， 還特地為了ELF準備了公車逆應援，讓粉絲都感到非常的暖心，而15年之際也讓我們一起回顧這些年SJ發表過的經典歌曲吧！





《U》

第一首怎麼能錯過《U》，雖然不是作為SUJU的出道歌曲，但卻是第13位成員圭賢加入後，首次在2006年6月的SBS人氣歌謠拿下一位的歌曲，而且大家那時青澀的模樣粉絲怎麼能錯過XD

《Wonder Boy》

沒想到SUJU也曾經演過電影吧！全員一起演出的校園青春電影「美男連鎖恐怖事件」，除了圭賢正在靜養未演出外，這首歌就是當時的OST，滿滿的青春洋溢感怎麼能錯過！

《Marry U》

作為正規二輯「Don't Don」的後續曲，老少年們收起霸氣的感覺，換起整套白西裝，藉由歌曲向ELF們告白，甜蜜的曲風也讓這首歌出現在Super Show的表演中呢～

《It's You》

褪下稚氣模樣後，推出的正規三輯展現出了更成熟的男人味，而這首《It's You》當時更採用了獨特的一鏡到底的方式，加上輕快鮮明的節奏，更是不少粉絲的最愛。

《Sorry, Sorry》

真正讓SUJU迅速累積人氣的歌曲當然就是《Sorry, Sorry》，憑藉著這首歌成為全球知名的偶像男團，而這首歌則是被改成慢板的節奏，從舞曲轉化成抒情歌，添加了更性感的氛圍～

《Mr. Simple》

說道舞曲風格的歌曲怎麼能少了《Mr.Simple》，當初創造出的揮手舞、滑冰舞都還讓人印象深刻，而且這首歌更是SUJU第一支破億的MV呢！

《From U》

不只舞曲方面有許多代表作，更是把對粉絲的愛完全融入音樂中，這首SUJU寫給ELF的歌，也是許多人很喜愛的一首歌，非常的感動之餘也感到非常幸福！

《Dorothy》

另外這首則是收錄在出道十週年特別專輯「Devil」中的歌曲，連成員希澈都表示非常的喜歡，由主唱KRY溫暖充滿力量的嗓音，充分的表現出歌曲優美的旋律。

《One More Chance》

由成員東海創作的抒情歌《One More Chance》，不只是當時八輯的先行曲，帶點憂傷的曲風和深入人心的歌詞，處處都展現了東海感性的特質呢！

《Show》

提到SUJU除了歌曲外，當然還有每次巡迴都更精采的Super Show，精心的舞台表演、豐富的舞台道具，藉由這首歌完美展現了背後的心境，聽到歌曲彷彿就能獲得滿滿的能量～

(圖片或影片來源：IG@superjunior)

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