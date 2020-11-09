還有2個月這些人竟都40歲了！看看他們的臉「大叔」真的叫不出口啊XD

還有2個月，這些歐巴們的年紀就4字開頭了，然而越老越有魅力的他們依舊是「萬人的理想型」。

別人的40歲是油膩的大叔，然而這幾位82年出生，即將邁入不惑之年的大叔，哦不，是歐巴們，因為上帝的眷顧反倒如老酒一般越品越有味道。

李準基：1982年4月17日

年輕時是美麗的，有了年紀後氣質日漸穩重內斂。 之前那部《惡之花》不知道讓多少劇迷們看得心塞，直呼：「人是我殺的，求你和文彩元別互虐了。 」





朱智勳：1982年5月16日

自帶頹廢美的朱智勳竟然也要40歲了，小編的記憶彷彿還停留在《宮》的時期。 這幾年朱智勳的事業運極佳，從《與神同行》到《尸戰朝鮮/KINGDOM》演技是越來越爐火純青，一個眼神就能迷倒一眾迷妹。



權律：1982年6月29日

從出道開始就一直保持了清新少年美的權律不知不覺間也來到了「大叔」的年紀，但歲月似乎特別眷顧他，在他身上找不到任何中年男人的油膩感，氣質依舊清爽，白皙的皮膚和精緻的五官連女生都羨慕。 別看他長得「無害」，演起反派來卻叫人毛骨悚人，不愧是實力派。



炫彬：1982年9月25日

《愛的迫降》明明都殺青大半年了，還有很多迷妹們都還沒能從癡情李政赫的人設中走出來，顏顏值始終在線，且身材逐漸健碩的炫彬，是多少女生心目中的白馬王子啊。



「圖：NAMOO ACTORS、SARAM、VAST、CJ、GIVERNY」

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