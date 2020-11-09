还有2个月这些人竟都40岁了！看看他们的脸「大叔」真的叫不出口啊XD

还有2个月，这些欧巴们的年纪就4字开头了，然而越老越有魅力的他们依旧是「万人的理想型」。

别人的40岁是油腻的大叔，然而这几位82年出生，即将迈入不惑之年的大叔，哦不，是欧巴们，因为上帝的眷顾反倒如老酒一般越品越有味道。

李准基：1982年4月17日

年轻时是美丽的，有了年纪后气质日渐稳重内敛。 之前那部《恶之花》不知道让多少剧迷们看得心塞，直呼：「人是我杀的，求你和文彩元别互虐了。 」





朱智勋：1982年5月16日

自带颓废美的朱智勋竟然也要40岁了，小编的记忆彷佛还停留在《宫》的时期。 这几年朱智勋的事业运极佳，从《与神同行》到《尸战朝鲜/KINGDOM》演技是越来越炉火纯青，一个眼神就能迷倒一众迷妹。



权律：1982年6月29日

从出道开始就一直保持了清新少年美的权律不知不觉间也来到了「大叔」的年纪，但岁月似乎特别眷顾他，在他身上找不到任何中年男人的油腻感，气质依旧清爽，白皙的皮肤和精致的五官连女生都羡慕。 别看他长得「无害」，演起反派来却叫人毛骨悚人，不愧是实力派。



炫彬：1982年9月25日

《爱的迫降》明明都杀青大半年了，还有很多迷妹们都还没能从痴情李政赫的人设中走出来，颜颜值始终在线，且身材逐渐健硕的炫彬，是多少女生心目中的白马王子啊。



「图：NAMOO ACTORS、SARAM、VAST、CJ、GIVERNY」

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