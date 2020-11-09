不許你們沒見過穿制服的金宣虎！帥爆了，看完他嘴角會上揚XD

最近《Start-Up》裡的男二號金宣虎太火了，引得不少觀眾開始紛紛考古他之前的作品。

今年35歲的金宣虎有著豐富的舞台劇經驗，3年前轉戰電視劇圈直到《Start-Up》這部戲才算真正大火起來。 顏值、業務能力都在線的他其實就差了那麼一點點大火的運氣，現在連運氣都具備了，想不火爆都難，粉絲們也很欣慰的表示「寶藏男孩終於被大家看到了」。

火起來的金宣虎最近在韓網上被討論的頻率超級高，有粉絲就貼出了一系列劇照，直接看得很多人表示「我要去重新追這部劇~」。文瑾瑩完全被金宣虎抱在懷裡，兩人拿著水龍頭狂沖對面！金宣虎被淋濕的頭髮，以及從頭髮縫隙中露出來的迷人眼神，小編就問你：你的嘴角情不自禁地上揚了嗎???



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這個場景出自去年播出的電視劇《抓住幽靈》，女主角劉玲（文瑾瑩 飾）獨自進入毒販窩，把罪證帶走，在地鐵里和高志碩（金宣虎 飾）拿水龍頭狂沖這些人，抓住了7、8個大漢毒販，既浪漫又搞笑。



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《抓住幽靈》講述了女主角為了尋找患有自閉症的雙胞胎妹妹，抓住「地鐵幽靈」，加入了地鐵警察隊的故事，當行動派撞上保守派，在工作上、情感上激起了一朵朵浪花。 金宣虎飾演的是地鐵警察隊的班長高志碩，穿上警服的他真的帥出了新天際！！！



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《抓住幽靈》劇情輕鬆神秘，讓人看得非常舒服，沒看過的人一定要去看看哦。

「圖：《抓住幽靈》、theqoo」

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