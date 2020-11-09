具惠善登《全知干預視角》揭開創作日常　回顧巴黎個展「25 幅畫售罄，全都捐做公益」

在今年夏天正式離婚後，具惠善昨晚終於首度重返螢光幕，除了分享令人嘖嘖稱奇的創作，也公開了和新東家代表、年輕經紀人的有趣互動！

MBC《全知干預視角》在上週末（7 日）播出了與具惠善攜手拍攝的最新內容，身兼演員、導演、音樂家和藝術家等多種身分的她在節目中公開了自己平時作曲、作畫的工作室，從寫滿靈感的筆記本、滿地的畫架到一盒盒畫具，都能看出具惠善對藝術的熱情。



不僅如此，節目也紀錄了具惠善一路在工作室裡埋頭創作到清晨，畫出精細畫作的模樣。特別的是，主持人透露具惠善 2018 年時在巴黎舉行個人畫展，結果 25 幅作品全都銷售一空。

此話一出，現場主持人和來賓都很好奇 25 幅畫賣得的價格好奇不已。具惠善透露：「那場活動是慈善義賣，所以大家都出了滿高的價格，一幅大概賣出了 5000 萬韓元。」而具惠善也將所有收益捐作公益，用來協助韓國的藝術發展。



除此之外，節目也揭開具惠善和甫共事七個月的新公司代表、經紀人平時相處的樣子，健兒充實的生活讓許多觀眾紛紛表示「好期待具惠善回歸！」



（照片或影片來源：kookoo900、MBC）

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