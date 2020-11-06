SM也要搬走了！大型娛樂企劃社全部撤離江南區，各自進駐不同新興商業圈

繼JYP、YG、BIG HIT之後，連SM也要從江南區搬出去了！這個曾經被視為「韓國娛樂業之象徵」的地區，竟然也漸漸留不住大公司......

據業內人士透露，SM娛樂公司最近在眾多候選項裡挑中了位於聖水洞的商住兩用樓ACRO SEOUL FOREST，已經簽訂LOC（投資承諾書），可以看做確定要搬去這裡。 這座樓預計今年底竣工，目前正在積極招募商業用途的買主：



此前20年時間里，SM都駐紮在江南區：本社在江南區狎鷗亭洞Galleria百貨公司附近，1999年由李秀滿買進，包括地上4層，目前作為 Celebrity Center使用;2015年買進的清潭洞大樓作為Studio Center，租賃的三成洞大樓作為Communication Center，在COEX租用的Artium體驗館則已在今年8月結束營業。



此外，SM的子公司也多在江南各地：負責影像內容製作的SM C&C、負責不動產投資的SMTOWN PLANNER都在三成洞大樓里，負責收集app開發的Dear U也在三成洞內。

搬去聖水洞之後，SM公司將使用到5000坪的面積，有望藉此契機令各個子公司整合到一起。



江南區從前是韓國娛樂業的中心，現在因為空間有限、交通擁擠耗時，很多公司都逐漸搬離，包括和SM並稱「三大娛樂公司」的另外兩家：JYP在 2018年就從江南區搬去江東區，YG上月公開了位於江北合井洞的新社屋;而BIG HIT也從江南區大峙洞搬去了龍山區，租下整整19層樓的建築物來使用。

與此同時，聖水洞近幾年逐漸成為首爾市新的人氣商圈，不僅年輕流動人口集中，距離狎鷗亭、清潭洞等江南區樞紐也很近。 早前李秀滿就已經住進聖水洞的超高層商住結合公寓，SM部份藝人也住在聖水洞。 這次整個公司搬去聖水洞也正是李秀滿的授意。

（圖源：DAELIM建設，NAVER Map）

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