SM也要搬走了！大型娱乐企划社全部撤离江南区，各自进驻不同新兴商业圈

继JYP、YG、BIG HIT之后，连SM也要从江南区搬出去了！这个曾经被视为「韩国娱乐业之象徵」的地区，竟然也渐渐留不住大公司......

据业内人士透露，SM娱乐公司最近在众多候选项里挑中了位於圣水洞的商住两用楼ACRO SEOUL FOREST，已经签订LOC（投资承诺书），可以看做确定要搬去这里。 这座楼预计今年底竣工，目前正在积极招募商业用途的买主：



此前20年时间里，SM都驻扎在江南区：本社在江南区狎鸥亭洞Galleria百货公司附近，1999年由李秀满买进，包括地上4层，目前作为 Celebrity Center使用;2015年买进的清潭洞大楼作为Studio Center，租赁的三成洞大楼作为Communication Center，在COEX租用的Artium体验馆则已在今年8月结束营业。



此外，SM的子公司也多在江南各地：负责影像内容制作的SM C&C、负责不动产投资的SMTOWN PLANNER都在三成洞大楼里，负责收集app开发的Dear U也在三成洞内。

搬去圣水洞之后，SM公司将使用到5000坪的面积，有望藉此契机令各个子公司整合到一起。



江南区从前是韩国娱乐业的中心，现在因为空间有限、交通拥挤耗时，很多公司都逐渐搬离，包括和SM并称「三大娱乐公司」的另外两家：JYP在 2018年就从江南区搬去江东区，YG上月公开了位於江北合井洞的新社屋;而BIG HIT也从江南区大峙洞搬去了龙山区，租下整整19层楼的建筑物来使用。

与此同时，圣水洞近几年逐渐成为首尔市新的人气商圈，不仅年轻流动人口集中，距离狎鸥亭、清潭洞等江南区枢纽也很近。 早前李秀满就已经住进圣水洞的超高层商住结合公寓，SM部份艺人也住在圣水洞。 这次整个公司搬去圣水洞也正是李秀满的授意。

（图源：DAELIM建设，NAVER Map）

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