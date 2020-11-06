Red Velvet Joy原來是「Wendy姐姐向日葵」：上台前她發來的短訊一直盤旋在我腦海裡～

Red Velvet成員Wendy和Joy，兩人不僅是同團隊友，私下裡更是好閨蜜。

性格大不同的Wendy和Joy一開始關係並不好，甚至還有不少誤會，直到後來兩人敞開心扉暢談之後才變成死黨好姐妹，台上台下形影不離。 去年年底，在SBS歌謠大慶典彩排中，Wendy不慎摔下臺磕到面部，還骨盆受傷，手腕骨折，因此她暫停了所有工作住院治療。



不久之後的大阪演唱會上，Joy提到姐姐Wendy時難忍悲傷情緒，在臺上淚奔，原因是Wendy在她上臺時發來的短訊。 Joy說道：「演出之前和Wendy姐姐發短訊了，她說要連她那份好好表現，這句話一直在我腦海裡盤旋，今天似乎很難忍受這類情緒，唱歡快的歌時應該開心快樂一點，但今天很難做到，因為大家遞來的應援的目光才讓我努力完成今天的演出。 我的精神支柱Wendy姐姐今天沒能站在我身邊，對我來說真的是一件很難過的事情，不過今天我們4人也努力填補了姐姐的空位，感謝大家的支持。」



原來對於Joy來說，Wendy不僅僅是隊友、姐姐那樣簡單，更是她的精神支柱，她就是姐姐的忠實小迷妹。 Wendy開直播時，Joy比粉絲還熱情，瘋狂留言吸引姐姐注意。 Wendy在SNS上發文，Joy也一定來報導，一看就是姐姐向日葵（向追尋著太陽的向日葵一樣，Joy的視線一直跟著姐姐轉）。



而Wendy似乎一眼就能看透喜歡裝堅強的Joy，用自己最大的暖意和愛來包容妹妹。所幸現在Wendy已經康復回歸了，不久之後的舞台上我們又能看到這對相親相愛的仙女好閨蜜啦～



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「圖：YouTube、NATE」

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