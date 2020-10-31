爆紅預感！1990年代出生的大勢年輕演員們，從出道作品就超有人氣！

【K社韓文小百科】韓國最新旅遊宣傳片太魔性太洗腦了！YouTube瘋傳，看一遍就停不下來了XD 【最終篇】這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！ 根本時空穿越！整身韓服也超適合的女星，秀智更是成為首位的韓服封面！

每個都是有顏值又有演技的小鮮肉呢～

有時候看電視劇的時候，都會有種「這個人遲早會紅的」感覺，無論是演技或是外貌都很有實力，而且出道作品就紹到許多關注，有成為人氣演員的潛力呢～

｜李到晛

從2017年出道之作《機智牢房生活》，就讓李到晛受到矚目，本身就是戲劇系畢業的他，求學時期就打下良好的演員基礎，後來更是演出《雖然30但仍17》、《德魯納酒店》等電視劇，未來的演藝之路也是備受期待。

｜金度完

擁有186公分模特般好身材的金度完，透過網路劇《十七歲》而出道，後來也接演了《18歲的瞬間》、《契約友情》等作品，最近更是與秀智、南柱赫等人合作新劇《Start-Up》，期盼他能帶來亮眼的表現。

｜安孝燮

目前越來越有人氣的演員之一就是安孝燮，雖然一開始默默無名，但是從《撲通撲通LOVE》電視劇正式出道後，就醫連接演了《雖然30但仍17》《浪漫醫生金師傅2》等等，還因此獲得第56屆百想藝術大獎的新人獎。

｜李宰旭

沒想到外表如此成熟的李宰旭是1998年生的呢！在電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》的反派角色，讓觀眾留下刻印象，後來還演出過《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》，從高中生到30幾歲的人設都能輕鬆詮釋，近期還帶來新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》呢！

(圖片或影片來源：IG@ldh_sky、IG@kimdwan_、IG@imhyoseop、IG@jxxvvxxk)

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