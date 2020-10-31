爆红预感！1990年代出生的大势年轻演员们，从出道作品就超有人气！

【K社韩文小百科】韩国最新旅游宣传片太魔性太洗脑了！YouTube疯传，看一遍就停不下来了XD 【最终篇】这些年关於SM娱乐的传闻：信不信由你！ 根本时空穿越！整身韩服也超适合的女星，秀智更是成为首位的韩服封面！

每个都是有颜值又有演技的小鲜肉呢～

有时候看电视剧的时候，都会有种「这个人迟早会红的」感觉，无论是演技或是外貌都很有实力，而且出道作品就绍到许多关注，有成为人气演员的潜力呢～

｜李到晛

从2017年出道之作《机智牢房生活》，就让李到晛受到瞩目，本身就是戏剧系毕业的他，求学时期就打下良好的演员基础，后来更是演出《虽然30但仍17》、《德鲁纳酒店》等电视剧，未来的演艺之路也是备受期待。

｜金度完

拥有186公分模特般好身材的金度完，透过网路剧《十七岁》而出道，后来也接演了《18岁的瞬间》、《契约友情》等作品，最近更是与秀智、南柱赫等人合作新剧《Start-Up》，期盼他能带来亮眼的表现。

｜安孝燮

目前越来越有人气的演员之一就是安孝燮，虽然一开始默默无名，但是从《扑通扑通LOVE》电视剧正式出道后，就医连接演了《虽然30但仍17》《浪漫医生金师傅2》等等，还因此获得第56届百想艺术大奖的新人奖。

｜李宰旭

没想到外表如此成熟的李宰旭是1998年生的呢！在电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》的反派角色，让观众留下刻印象，后来还演出过《请输入检索词WWW》、《意外发现的一天》，从高中生到30几岁的人设都能轻松诠释，近期还带来新剧《Do Do Sol Sol La La Sol》呢！

(图片或影片来源：IG@ldh_sky、IG@kimdwan_、IG@imhyoseop、IG@jxxvvxxk)

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