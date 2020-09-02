為什麼劇名叫《惡之花》？作家親自解答「即使罪惡籠罩，仍能開出美麗花朵」

劇情進入高潮的精彩懸疑劇《惡之花》本週將只有週三晚間播出第11集，週四將播出特別節目。不過也有許多觀眾提問「為什麼這部戲會取名《惡之花》？」於是由劉晶熙作家親自說明這個劇名背後的故事，以及他所希望傳達的訊息。
tvN水木電視劇《惡之花》由劉晶熙作家執筆，劇情描述天生無法體會情感，連愛情都是演出來的男子白熙成（李準基飾），以及他的太太，共度14個年頭卻開始懷疑老公實際身分的車志元刑警（文彩元飾），面對不願承認的事實，兩人的情感將何去何從？
劉晶熙作家對於自己寫下這樣特別的題材，說：「以許多種類的概念來進行構思過程中，「至高無上的欺瞞」這樣的老公，以及「天真單純只知道相愛」的老婆，想要製造出這種諷刺狀態的夫妻。」「為了讓自己的謊言到死之前都不被戳破，為對方盡力付出這樣生活下去的話，這樣的生活是否也能稱為是一個大謊言？這問題挺有意思的。」
為了讓這故事更具張力，所以設定了這對夫妻是警察以及被稱為連鎖殺人魔的通緝犯，讓整部戲更有驚悚感。為何取名為《惡之花》？作家說：「在劇中的白熙成（都賢秀）的人物設定時，想起了夏爾波德萊爾的詩集“惡之花”。理所當然的對立以及必須被區分出來的價值，相當混雜界線模糊，所感受到的這種混亂的不安感，這一點非常相似。」
所以對於這個劇名所賦予的意義，作家說：「想要傳達的訊息是“即使在惡意籠罩的地方，也能開出花朵”，就連《惡之花》無論用黑色、白色、抑或是紅色，都無法定義都賢秀這個人的形象，還有自己堅固的界線已崩塌，只能就這樣接受眼前全新世界的車志元形象。」
作家對於最近對《惡之花》反應相當熱烈的觀眾們，也表示非常感謝，也希望這部電視劇能讓觀眾們也想像著這對夫妻的生活，就像真實存在的人物一樣。
照片：tvN
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