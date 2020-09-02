《Search》軍裝Krystal又美又帥：這角色的感覺可跟《太陽的後裔》「尹明珠」有一拼！
韓劇 2020年9月2日 星期三09:15 Rui
OCN新劇《Search》公開女主角Krystal劇照，韓劇史上又一個軍裝美女要誕生了！
韓國影視劇中鮮少出現女軍人形象，為數不多的女軍人中給人印象最深刻的就是《太陽的後裔》中金智媛扮演的白富美中尉軍醫尹明珠了，明艷幹練又嬌俏可愛，既有軍人的專業一面，也有如鄰家女孩一般的討喜模樣。
這次終於又有韓劇刻畫女軍人形象了，在講述和奇怪生命體戰鬥的搜索隊隊員之間的友情和為脫離非武裝地帶而奮不顧身的隊友們淒慘戰鬥的故事的《Seach》中，冰山美人Krystal要扮演身世成謎的精英女軍官孫藝林，她以第一名的成績畢業後，還完成了美國陸軍科學學校的海外研修，在團隊里憑藉大膽、勇氣以及熱情得到了隊友們的絕對信任。
新公開的劇照中，Krystal穿著作訓服亮相，頭髮扎成低馬尾，毫不動搖的堅定眼神突顯出她「將任務完成到底」的霸氣，大展冷冽氣質。 即使穿著軍裝也掩飾不住的Krystal的美貌，知性幹練而又強大的氣場讓人忍不住感嘆作為女生的她竟然也有酷帥一面。
此外，由張東潤、Krystal攜手主演的《Search》將於10月與觀眾見面。
「圖：《太陽的後裔》、《Search》」
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