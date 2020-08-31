被老闆用棒球棍打頭+前輩扔煙灰缸砸臉！愛豆親姐當演員毫無光環，嚇到患上恐慌障礙

韓國娛樂圈中存在黑暗，不時能聽到藝人被公司高層辱罵、毆打的事情，讓廣大網民感嘆藝人難當。
前不久女演員高恩雅在節目中自曝現在沒有經紀公司，所有行程都是自己安排，不禁讓很多人想起之前她的爆料，沒有經紀公司是有原因的。
今年1月，高恩雅做客了弟弟、MBLAQ成員Mir的YouTube頻道，大爆經紀公司的惡行。 高恩雅透露：「公司內部傳出了我和某前輩的緋聞，有一天我和造型師一起去看電影，有人向公司告密說我和男人去約會看電影了，公司裡的人就到電影院來抓我。 他們搶走了我的包和電話之後，就一直問我到底和誰在一起。 公司老闆拿起棒球棍就猛打我的頭，我疼到覺得頭蓋骨都裂開了，痛到快要昏過去。 接著他又讓我前趴撐起胳膊，用棒球棍擊打我的大腿。 我媽跪在辦公室求他，他還威脅我爸說要我們賠償違約金。 」
除此之外，高恩雅還在某檔節目中透露娛樂圈並非表面上看起來那樣光鮮亮麗，私下藏著很多黑暗。 有一次高恩雅前去參加試鏡，看到某位前輩就打了招呼，之後轉過頭去打哈欠，誰知眼前飛來某樣東西，被砸中了頭部，再一看原來是煙灰缸。 是那位前輩扔過來的，他還說：「年紀輕輕居然敢在長輩面前打哈欠。 」 被砸出血的高恩雅跑出了試鏡片場，現在留下傷疤的地方都不長頭髮了。
經歷過太多不公的高恩雅患上了恐慌障礙，也沒有再加盟任何經紀公司，現在只是通過YouTube和綜藝節目與粉絲見面。
「圖：《全知干預視角》、YouTube」
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