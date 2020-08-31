【有片】防彈少年團獲得VMA四冠王！首次公開《Dynamite》現場舞台

恭喜 #防弹少年团，首次參加MTV Video Music Awards就斬獲了最佳組合、最佳流行音樂、最佳K-Pop、最佳編舞四個獎項！
韓國時間今日上午，2020 MTV Video Music Awards（以下簡稱2020 VMA）正在紐約盛大舉行，截至目前，防彈少年團已經獲得了四個重量級獎項：BEST POP，BEST K-POP、BEST GROUP、BEST CHOREOGRAPHY。 也就是說，這次防彈少年團獲得提名的四個獎項，全都成功拿到啦！
防彈少年團在獲獎感言中表示：「感謝連續兩年給我們這份榮譽的阿米和VMA，我們會繼續製作給大家帶來安慰的好音樂。 很多人正在經歷艱難的時期，希望大家通過我們的新歌《Dynamite》獲得安慰。 」
這是防彈少年團第一次參加VMA。 VMA從1984年開始舉辦，是MTV主辦的音樂頒獎禮之一，也是美國四大音樂頒獎禮之一，防彈少年團已經參加過另外三個頒獎禮即Billboard Music Awards、Grammy Awards、American Music Awards並帶來表演，這次首度參加VMA，也首次公開了新歌《Dynamite》的舞台！
（圖源：BIG HIT，VMA）
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